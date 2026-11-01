El Barcelona busca un central zurdo, con gran fortaleza física y buenas capacidades en el manejo del balón, para convertirse en un auténtico recambio de Gerard Martín.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, sigue convocando a Álex Campos a los partidos del primer equipo, mientras que Hafiz Gariba se impone con fuerza ofreciendo grandes actuaciones con el Barça Atlètic.

El diario Sport señaló que las opciones a disposición del cuerpo técnico del primer equipo aumentan con la llamativa aparición de Sergi Mayans, de 17 años, considerado el central zurdo más poderoso de la academia de La Masia.

Ante el Arnedo, el entrenador Juliano Belletti depositó su confianza en Mayans, que disputó su primer partido como titular y pudo participar durante los 90 minutos. Mayans fue uno de los talentos más destacados que llamaron la atención durante la pretemporada, pero una desafortunada lesión de esguince de tobillo frenó temporalmente su progresión.

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La semana pasada, durante el enfrentamiento ante el Olot en el campo de este último, el poderoso central, cuya altura se acerca al 1,90 metros, ya estaba presente en la lista del equipo. Además, las convocatorias de Campos y Guille al primer equipo aceleraron su debut en la Segunda División española.

Belletti apostó por Landry y Caicedo en los puestos de laterales, mientras que Hafiz Gariba y Sergi Mayans formaron la pareja de centrales. El joven defensa catalán logró entenderse de maravilla con el defensa ghanés y apenas cometió un número limitado de errores.

El Arnedo consiguió marcar un gol mediante un ataque fugaz, pero Mayans mostró un nivel muy destacado durante todo el partido.

Mayans, una apuesta estratégica del Barcelona

A pesar de haber estado alejado de los partidos durante casi dos meses, Mayans ofreció un nivel muy elevado, tanto con el balón como sin él.

Belletti hizo una valoración muy positiva de la actuación de Mayans, y también elogió a Dani Ávila, el otro jugador que debutó tras superar una lesión y conseguir una oportunidad de participar en el Johan Cruyff.

El entrenador dijo: "Mayans es un jugador que trabajaba con mucha seriedad antes de su lesión. Tenemos mucha confianza en él, así como en Dani Ávila, que también regresaba de una lesión".

El diario Sport ya había señalado que el cuerpo técnico del equipo filial quedó muy impresionado por el potencial de Mayans durante la pretemporada.

Sergi Mayans, un central zurdo por naturaleza

Sergi cuenta con una enorme fortaleza física, ya que sus capacidades físicas y atléticas excepcionales le otorgan una clara ventaja en los duelos individuales y lo hacen más capaz de ganarlos con facilidad en comparación con lo que suele ocurrir con los defensas que han salido de la academia de La Masia.

Junto a esta fortaleza física, Sergi posee una buena pierna izquierda que le permite sacar el balón con precisión desde atrás, ya sea mediante pases cortos o balones largos.

Mayans se incorporó al Barcelona procedente del Reus en el verano de 2018. El equipo Benjamín B fue su primera parada dentro de la academia del club catalán. Esta temporada, Mayans afronta su noveno año como jugador del Barcelona, tras haber pasado sus años anteriores dentro del sistema del club, y su progresión en todos los niveles parece muy prometedora.

Gracias a su fuerza en el juego aéreo, su calidad en la construcción del juego desde atrás y su capacidad física para enfrentarse a los delanteros más fuertes y agresivos, Mayans es un central zurdo que combina la cobertura defensiva con la creación de juego, y cuenta con un gran potencial que lo capacita para llegar lejos en su carrera.

Además, ya ha representado a las selecciones españolas en las diferentes categorías inferiores, y goza de una gran confianza dentro del Barcelona, gracias a las cualidades que le han permitido ascender entre las categorías de edad de forma destacada. En sus inicios jugaba en la posición de lateral, pero su evidente crecimiento físico llevó a los responsables a tomar la decisión de que su posición más adecuada era la de central izquierdo.

Belletti confía en las capacidades del jugador y quiere ayudarle a seguir progresando. Por su parte, Sergi es consciente de que jugar en la posición de central para el Barcelona le exige seguir mejorando y trabajar en el desarrollo de numerosos detalles técnicos y tácticos.

Flick dio la oportunidad de debutar a Brian Fariñas ante el Alavés, mientras que Álex Campos, Guille Víctor e Ibrima se sentaron en el banquillo, a la espera de obtener su oportunidad en un futuro próximo. En cuanto a la oportunidad de Sergi Mayans, también llegará, pues no es más que una cuestión de tiempo.