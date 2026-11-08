Aprovechando una crisis preocupante: el Bayern de Múnich quiere arrebatarle una "joya" al Liverpool

Un informe periodístico señaló este domingo que el Bayern Múnich quiere arrebatar al joven jugador del Liverpool durante el próximo periodo.

El diario "Mundo Deportivo" indicó que Rio Ngumoha (18 años), jugador del Liverpool, se ha convertido en suplente en el plan del entrenador Andoni Iraola, pese a que aprovecha al máximo sus minutos de juego.

Ngumoha ha disputado 14 partidos en todas las competiciones esta temporada, con un total de 642 minutos jugados, y ha dado dos asistencias.

El contrato del joven jugador con el Liverpool finaliza en junio de 2028 y, pese a las negociaciones para ampliar el contrato, parece que ambas partes están lejos de alcanzar un acuerdo.

El diario británico "Telegraph" reveló anteriormente el deseo del club alemán de fichar a Ngumoha por 60 millones de libras esterlinas, pero el Bayern Múnich se topó con una postura clara del Liverpool, que confirmó su apego al jugador y rechazó la idea de prescindir de él.

A pesar de ello, el Bayern Múnich quiere hacer otro intento aprovechando el estancamiento de las negociaciones entre el joven jugador y el Liverpool.