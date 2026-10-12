Aprovechando la crisis del Manchester City: Pogba reclama dos títulos de la Premier League

Mientras el Manchester City afronta acusaciones por infringir las normas financieras de la Premier League, Paul Pogba no pudo contenerse y lanzó una crítica mordaz a su antiguo rival.

Durante su estancia en Singapur para asistir a eventos con sus socios, entre ellos el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el centrocampista francés fue preguntado por los cargos imputados al City (115 cargos). Y el exjugador del Manchester United respondió con una ironía mordaz, insinuando la posibilidad de recuperar títulos de la Premier League.

Bromeó, según el sitio "Foot Mercato": "Sinceramente, no tengo nada que decir. Solo espero que eso no afecte a la Premier League y que podamos recuperar dos títulos".

Estas palabras aluden directamente a las temporadas en las que el Manchester United terminó por detrás de sus vecinos de Mánchester, que actualmente están sometidos a una amplia investigación por posibles irregularidades financieras.

Paul Pogba se refirió concretamente a las temporadas 2017-2018 y 2020-2021, cuando el Manchester United fue segundo en la Premier League por detrás del Manchester City.

Y al haber sido jugador del Manchester United durante esas dos temporadas, teóricamente podrían sumarse nuevos títulos a las vitrinas del campeón del Mundial 2018 si se le retiran al City los títulos y pasan al subcampeón.

Sin embargo, esa posibilidad sigue siendo una mera hipótesis, ya que cualquier sanción potencial y sus consecuencias deportivas dependen de las decisiones que se tomen durante el procedimiento.