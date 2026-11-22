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Raphinha, estrella del Barcelona, se prepara para retomar su andadura en LaLiga este domingo tras un periodo complicado con la selección de Brasil durante el parón internacional, que afrontó como capitán de su país. El brasileño tiene la oportunidad de afianzar su liderato en la tabla de goleadores del campeonato y acercarse a conquistar el trofeo Pichichi por primera vez en su carrera.

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Según el diario español Mundo Deportivo, el Barcelona recibe al Villarreal en el Spotify Camp Nou, donde Raphinha, que también luce el brazalete de capitán del conjunto azulgrana, espera recuperar la sonrisa y ampliar la ventaja sobre su perseguidor más cercano en la carrera por el título de máximo goleador.

Kylian Mbappé, ganador del Pichichi en las dos últimas temporadas, falló un penalti que él mismo había provocado durante el partido del Real Madrid ante el Celta de Vigo, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles.

De este modo, el delantero francés se quedó estancado en 13 goles, dos menos que Raphinha, capitán del Barcelona, en la tabla de máximos goleadores de LaLiga.

Raphinha tiene así la ocasión de asentarse en lo más alto de la clasificación de goleadores, después de que esta temporada se haya visto obligado a ocupar la posición de delantero centro por las circunstancias del equipo y sus necesidades tácticas.

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El brasileño suma hasta ahora 15 goles con la camiseta del Barcelona, con un promedio de un tanto cada 53 minutos, mientras que Mbappé ha marcado 13, a razón de uno cada 90 minutos.

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En las últimas semanas, Raphinha ha recibido críticas de distintas voces de la prensa brasileña por sus declaraciones anteriores sobre la necesidad de cuidar el estado físico de los futbolistas ante un calendario de partidos excesivamente saturado.

Las críticas se intensificaron tras su expulsión en el partido contra Japón y, después, por su decisión de permanecer con la expedición de la selección brasileña, movido por su sentido de la responsabilidad hacia el grupo, algo que acaparó el debate en torno al delantero brasileño.

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El duelo ante el Villarreal se presenta como una oportunidad para que Raphinha recupere la sonrisa y ofrezca una imagen diferente como capitán del Barcelona, después del difícil periodo que ha vivido con su selección.

Hans Flick, entrenador del Barcelona, habló en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal sobre el estado en el que encontró a Raphinha a su regreso de la concentración con Brasil.

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«Por supuesto que hablé con él. Tengo mi punto de vista, pero no es importante; ellos tomaron sus decisiones y Raphinha es un jugador muy importante para Brasil. Lo acepto, porque cuando está aquí lo da todo», afirmó Flick.