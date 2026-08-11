Hansi Flick, entrenador del Barcelona, tomó una decisión preventiva para evitar que se repita la crisis en la que cayó el club a raíz de la lesión del sueco Roony Bardghji en el ligamento cruzado de la rodilla, en un momento en el que el jugador estaba cerca de marcharse.

El Barcelona anunció en un comunicado oficial, este martes, la lesión de su jugador por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, días antes del comienzo de la nueva temporada, sabiendo que el jugador estaba a punto de dejar el equipo, lo que habría reportado unas sumas de dinero a las arcas del club.

Según lo publicado por el diario "Mundo Deportivo", Flick decidió apartar a 6 jugadores de los entrenamientos colectivos del equipo, ante la proximidad de su salida del club durante los últimos días del mercado de fichajes, tras la lesión de Bardghji, que retrasará la comercialización del jugador.

Los entrenamientos del Barcelona, hoy, presentaron varias novedades, siendo la más destacada la participación del francés Jules Koundé por primera vez en la pretemporada, junto al recurso de Flick a varios jugadores del filial de cara al partido amistoso frente al Basilea suizo, el próximo domingo.

Por el contrario, el técnico alemán prefirió no arriesgar con varios jugadores que podrían marcharse del club durante el próximo periodo, ya que Marc Casadó, Héctor Fort, Gerard Torrents, Toni Fernández, Guille Fernández se entrenaron de forma separada del grupo.

La decisión de Flick no fue en primer lugar técnica, sino que llegó con un claro motivo preventivo, pues el Barcelona teme que alguno de estos jugadores sufra una lesión que pueda entorpecer las negociaciones de su salida o afectar a los planes del club en el mercado de fichajes.

Casadó y Torrents, los más cerca de la salida

Marc Casadó y Gerard Torrents encabezan los nombres que parecen más próximos a abandonar el Barcelona.

Casadó ya se había ausentado del viaje del equipo a Udine, para participar en el torneo amistoso frente al Udinese y el Nottingham Forest, ante la proximidad de resolver su futuro durante los próximos días.

En cuanto a Torrents, el lateral izquierdo, su traspaso al Ajax se ha situado en fases avanzadas, después de que las partes alcanzaran entendimientos sobre el próximo paso en su carrera.

Ofertas al por mayor para el resto de nombres

Y el asunto no se limita a Casadó y Torrents, ya que Héctor Fort, Toni Márquez, Guille Fernández y Toni Fernández disponen de ofertas que les permitirían conseguir más minutos de juego lejos del Barcelona.

Fort había disputado la temporada pasada con el Elche, mientras que el trío de Toni, Guille y Toni Fernández concluyó su etapa con el filial, y se ha mostrado abierto a vivir una nueva experiencia fuera del club con el fin de continuar su desarrollo y obtener una mayor oportunidad de participación.