La oposición al plan de la Federación Internacional de Fútbol, relativo a la venta de un porcentaje de los derechos de sus torneos a fondos de inversión privados, ha alcanzado el nivel de los grandes clubes, incluidos el Real Madrid y la Juventus.

La Federación Europea había anunciado ayer, jueves, su decisión determinante de boicotear los torneos de la Federación Internacional, en protesta por el plan de venta que reveló Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La cadena Bloomberg señaló: "La incorporación de clubes de la talla del Real Madrid y la Juventus al frente de los opositores se considera una nueva escalada que podría complicar los planes de la FIFA, especialmente en lo relativo al futuro de torneos que generan enormes ingresos comerciales, encabezados por el Mundial de Clubes".

Según las mismas fuentes, los clubes opositores consideran que el modelo económico actual de la FIFA se basa fundamentalmente en la participación de los clubes y sus jugadores en los torneos internacionales, lo que les otorga el derecho a oponerse a cualquier cambio sustancial relacionado con los derechos comerciales del fútbol.

Los clubes opositores estiman que la FIFA no dispone de la autoridad legal para separar su brazo comercial y vender una parte de este a un inversor externo.

Estos acontecimientos se producen en medio de una creciente polémica en torno al proyecto de la FIFA, orientado a crear una entidad comercial independiente y abrir parte de su propiedad a inversores del sector privado, un paso que ha suscitado una oposición cada vez mayor tanto de las confederaciones continentales como de los grandes clubes.

Aumentan las presiones sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un momento en que su plan afronta amplias críticas de varias partes influyentes en el mundo del fútbol, lo que amenaza con desatar un nuevo conflicto entre la Federación Internacional y los distintos actores del fútbol a nivel mundial.