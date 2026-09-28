René van der Gijp observa con asombro cómo Virgil van Dijk es tratado a veces por los periodistas neerlandeses. Según el analista de Dordrecht, hay un mundo de diferencia con el trato que recibe el capitán de la selección neerlandesa en el Liverpool.

Van Dijk se vio envuelto la semana pasada en un intercambio de palabras con Valentijn Driessen durante una comparecencia ante la prensa, en la que el periodista reprochó al internacional neerlandés estar «malhumorado». Van Dijk respondió diciendo que «no puede estar escuchando toda esa mierda todo el tiempo».

«Tienes que imaginártelo. Juegas en la Premier League y casi todo el mundo con estatus, ya sea Wayne Rooney o Gary Lineker, te considera uno de los mejores defensas centrales de todos los tiempos. Y en Países Bajos te despachan como si fueras el líbero de IJsselmeervogels. Eso no sienta bien», juzgó Van der Gijp este lunes en el pódcast KieftJansenEgmondGijp.

El presentador Michel van Egmond también ve una gran diferencia entre el trato en Países Bajos y el de Inglaterra. «Allí, en Inglaterra, hay hombres con traje y corbata, de periódicos muy grandes y reputados. En un inglés impecable, que también pueden destrozarte si hace falta, pero siempre con cierta consideración.»

«Y luego llegas a Países Bajos. Tipos con vaqueros, repantigados. Y te lanzan toda clase de misiles en un inglés escolar de lo más básico», suspira Van Egmond al analizar a los periodistas deportivos neerlandeses.

Acto seguido, Rob Jansen le da un consejo sincero a Van Dijk. «¿Sabes lo que tienes que hacer, Virgil? Reírte mucho. Afrontarlo todo completamente con humor. Pero para eso hay que valer. Se le ve en la cara que está muy enfadado. Tiene muchísima experiencia y lo ha vivido todo. Ve a por Valentijn (Driessen, ndr.), ponlo en su sitio, déjalo en evidencia, ve también a por otros periodistas. Entonces Países Bajos se reirá.»

En opinión de Van der Gijp, eso es más fácil decirlo que hacerlo. «Un momento, Rob. No es solo Valentijn, ¿eh? También es Marco van Basten, es Ruud Gullit, que sencillamente desacreditan a Van Dijk como ‘no líder’. Y desde hace años. En Inglaterra está poco menos que elevado por encima de todos.»