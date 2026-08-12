El joven delantero del Everton Martin Sherif se enfrenta al riesgo de una larga sanción, después de que la Federación Inglesa de Fútbol le imputara la infracción de las normas sobre apuestas en 61 casos distintos.

La Federación Inglesa anunció la acusación oficial contra el jugador de 20 años por vulnerar el artículo E1.2 del código de conducta, que prohíbe a los futbolistas participar en apuestas sobre partidos de fútbol, ya sea de forma directa o indirecta.

Según el comunicado de la Federación Inglesa, recogido por la agencia "Reuters", se alega que Sherif realizó 61 apuestas en partidos de fútbol durante un periodo de 15 meses, comprendido entre el 20 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2026.

La Federación concedió al jugador un plazo hasta el lunes 17 de agosto para responder oficialmente a los cargos que se le imputan, antes de remitirlo a un comité de disciplina independiente que determine la posible sanción.

Sherif, nacido en Liberia, es uno de los hijos de la academia del Everton, a la que se incorporó en 2019 y con cuyo primer equipo empezó a entrenar a principios de 2025, sin llegar a debutar oficialmente en la Premier League.

El joven delantero vivió dos experiencias en calidad de cedido la temporada pasada: la primera con el Rotherham United en la League One, donde marcó dos goles en 10 partidos antes de ser reclamado en diciembre por las lesiones, y la segunda con el Port Vale desde el pasado febrero, en la que anotó dos goles en 17 partidos, con el descenso del equipo a la League Two.