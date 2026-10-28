Aplazados los partidos de la Copa del Rey tras un trágico accidente de tren con víctimas mortales en España

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El fútbol español se ha paralizado tras una devastadora colisión de un tren de alta velocidad en la provincia de Toledo que ha sumido al país en el luto. La RFEF ha decidido aplazar de inmediato buena parte de los partidos de la copa nacional previstos para esta semana mientras las autoridades continúan investigando el trágico suceso.

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La federación toma medidas tras una tragedia en la provincia

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado oficialmente el aplazamiento de 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey previstos inicialmente para la tarde del miércoles. La decisión responde directamente a un terrible accidente ferroviario ocurrido horas antes en la provincia de Toledo.

En un comunicado oficial publicado el miércoles, la RFEF expresó su profundo pesar por lo sucedido. «Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha ordenado la suspensión de los 24 partidos correspondientes a la primera ronda de la [Copa del Rey] que estaban previstos inicialmente para esta tarde», señaló la federación. La suspensión afecta a todos los encuentros que debían comenzar el miércoles en distintos puntos del país.

La tragedia se produjo por una colisión entre un tren nacional de Renfe y un servicio privado de Iryo en la concurrida línea que conecta Madrid y Sevilla. Según las autoridades regionales, el accidente es de gran magnitud y los servicios de emergencia trabajan sin descanso en el lugar. «Toda la comunidad del fútbol español está unida en el dolor por esta tragedia y se ha puesto a disposición de las autoridades para ayudar a las víctimas de este devastador accidente», añadió la RFEF en su comunicado.

Aumenta el número de víctimas mientras continúa la investigación

Emiliano Garcia-Page, presidente de Castilla La Mancha, ofreció una sombría actualización sobre el coste humano del choque. Confirmó que al menos 30 personas han fallecido, aunque advirtió de que la cifra podría aumentar mientras continúan las labores de búsqueda.

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La familia real española también emitió un comunicado público en el que expresó su consternación por lo sucedido por la mañana. El palacio señaló que las noticias procedentes del lugar del accidente les habían conmovido y preocupado. «Compartimos el dolor de las familias y los seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y afectados», indicaba el comunicado. También agradeció la labor de los equipos de rescate y del personal sanitario que trabajan en condiciones extremadamente difíciles en la región de Toledo.

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Consecuencias para el calendario de la Copa del Rey

La Copa del Rey, la competición nacional más antigua del fútbol español, ya había disputado 18 partidos el martes. Aunque se han suspendido los 24 encuentros previstos para el miércoles, hay otros 14 programados actualmente para el jueves. Por el momento, la federación no ha aclarado si los partidos del jueves se disputarán o si el periodo de duelo se ampliará a toda la primera ronda. Aficionados y clubes esperan nuevas indicaciones de los responsables de la RFEF.

En cuanto al futuro del torneo, la federación ha prometido publicar un calendario revisado lo antes posible. «La RFEF informará en su debido momento sobre el nuevo calendario del torneo y las fechas y horas definitivas de los partidos aplazados», explicó el organismo.

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El contexto del torneo y las ausencias de los grandes clubes

La Copa del Rey de la temporada pasada terminó con la Real Sociedad levantando el trofeo tras derrotar al Atlético Madrid en una final muy disputada. Ambos finalistas, junto con el Barcelona y el Real Madrid, entrarán en la competición de este año en dieciseisavos de final debido a su participación en la Supercopa de España.