Compartir Sigue a GOAL en Google

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha confirmado oficialmente el aplazamiento de la Copa Asiática de 2027 debido al aumento de la preocupación por la seguridad en la región. El torneo, cuyo inicio estaba previsto para enero de 2027 en Arabia Saudí, se retrasará ahora casi un año para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas.

Anuncios

Los temores por la seguridad obligan a aplazar la Copa Asiática

El torneo estaba previsto inicialmente del 7 de enero al 5 de febrero de 2027. Sin embargo, la escalada del conflicto entre los rebeldes hutíes y una coalición liderada por Arabia Saudí ha comprometido gravemente la seguridad en el país anfitrión.

El aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad sufrió recientemente al menos 20 ataques con drones y misiles en un periodo de 11 días, que causaron 17 muertos y más de 300 heridos. Por ello, la competición se disputará ahora del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

La AFC expone las «circunstancias excepcionales»

En un comunicado de prensa publicado el martes, el organismo rector detalló las enormes dificultades logísticas provocadas por la violencia que continúa en la región.

«El Comité Organizador de la Copa Asiática de la AFC aprobó reprogramar el principal torneo de selecciones nacionales a la luz de las actuales circunstancias excepcionales derivadas de los acontecimientos en la región, incluidas importantes complicaciones logísticas y alteraciones en los desplazamientos», señaló el comunicado. «Las nuevas fechas del torneo se presentarán a la FIFA para su aprobación».

Anuncios Anuncios

La AFC recalcó además que la seguridad debe ser prioritaria: «Se han generado circunstancias excepcionales para la organización y celebración de la competición según el calendario original, lo que hace necesario el aplazamiento en interés de todas las selecciones participantes, los responsables, los espectadores y las demás partes implicadas».

Related Topics

Próximos partidos KSA Amistosos 09:30 KOR

La actividad futbolística sufre graves alteraciones

El aplazamiento supone un rápido cambio de postura. Hace apenas un mes, el presidente de la AFC, Sheikh Salman, insistía en que los preparativos avanzaban según lo previsto. Sin embargo, el deterioro de la situación ya ha afectado al fútbol de clubes. La semana pasada, el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos se negó a viajar a Riad para disputar un partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo no participó en la reciente victoria a domicilio del Al-Nassr ante el Pakhtakor de Uzbekistán, aunque el club alegó oficialmente que se debía a motivos de descanso.

La seguridad de Riad es fundamental para el éxito del torneo. La capital saudí alberga cinco de los ocho estadios designados y tiene previsto acoger 30 de los 51 partidos, incluida la final en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd.

Anuncios

La aprobación de la FIFA y los problemas inmediatos del calendario

La AFC debe obtener ahora la aprobación formal de la FIFA para el nuevo calendario invernal. A corto plazo, las selecciones nacionales que se desplacen por la región deberán mantenerse en alerta.

Australia ha confirmado que disputará los próximos amistosos contra Catar y Jordania en Doha y Amán, aunque sigue de cerca la inestable situación. En última instancia, Arabia Saudí necesitará estabilizar la región no solo para celebrar con éxito la Copa Asiática, sino también de cara a la organización del Mundial de 2034.