Keane estalla ante la apatía del United

La contundente derrota del Manchester United en Anfield provocó la ya conocida furia de su excapitán Keane. En su papel de comentarista de Sky Sports, el irlandés se mostró indignado por la actuación del equipo y por la reacción de la plantilla tras el pitido final. Los goles de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha y Victor Munoz condenaron a los visitantes a una derrota desmoralizadora.

Keane declaró a Sky Sports: «Este equipo terminó 15.º hace dos años», explicó. «Hablamos de los últimos uno o dos años. Culpamos a la directiva, a los propietarios, a los entrenadores. ¿Cuándo van a asumir los jugadores la responsabilidad por algunas de sus decisiones? El Liverpool probablemente debería haber marcado ocho, quizá ocho o nueve, por las ocasiones increíbles que tuvo. ¿Y todos salen del campo diciendo que cuatro [goles] no está tan mal? Me dan ganas de soltar un taco. Me pareció que el United estuvo desesperante. Muy mal».

Pesadilla en Anfield para Pochettino

Se esperaba que el debut de Mauricio Pochettino marcara un nuevo comienzo, pero el técnico argentino vio cómo sus planes tácticos se venían abajo en cuestión de minutos. Un inicio desastroso llevó a Leny Yoro a recibir una tarjeta roja temprana, lo que dejó al equipo expuesto a un asedio ofensivo durante más de 80 minutos.

Pese a las difíciles circunstancias, Keane no estaba dispuesto a aceptar excusas por la inferioridad numérica. Criticó especialmente a su excompañero Gary Neville por su valoración más moderada del resultado. «¿A Neville le parece bien el 4-0? ¿Me estáis diciendo que no podrían haberlo hecho mejor? ¿Un 4-0 no está tan mal con 10 jugadores? ¿Acaso nadie ha conseguido nunca un buen resultado con 10? ¡Se puede hacer! ¿Personas que jugaron en el club dicen que un 4-0 no está tan mal? Vaya. Los aficionados aplauden. ¿Qué aplauden? Una actuación de basura», añadió el excentrocampista durante el análisis posterior al partido.

Pochettino señala la expulsión de Yoro como momento decisivo

Mientras Keane se centraba en la falta de garra, Pochettino estaba preocupado por el arbitraje y describió la tarde como increíblemente difícil de digerir. El entrenador consideró que la expulsión de Yoro por una falta sobre Alexander Isak fue el momento en que el partido dejó de ser una contienda competitiva.

El entrenador admitió que el resultado fue muy doloroso y decepcionante para todos los integrantes del vestuario. Pochettino declaró: «Muy, muy doloroso. Estoy muy decepcionado. No te imaginas empezar aquí, en la Premier League, en esta situación. El único problema fue que el partido cambió por completo a los seis minutos y ahora podemos hablar y explicarlo todo, pero el daño ya está hecho. Es muy doloroso. Los jugadores sienten el dolor de una situación así. Les dije que tenían que mantener la calma y que lo ocurrido fue una situación completamente injusta».