Continúa el estado de indignación en los círculos futbolísticos europeos a causa de la propuesta de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para reestructurar la gestión de sus torneos, encabezados por la Copa del Mundo, después de que se intensificaran los llamamientos de los aficionados de Inglaterra a boicotear el Mundial, en un momento en el que la Federación Inglesa lidera movimientos dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para hacer frente a un proyecto que suscita amplios temores sobre el futuro del torneo.

Informes periodísticos revelaron que la UEFA se prepara para celebrar una reunión de urgencia con el fin de debatir las propuestas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, relativas a la creación de una empresa privada para gestionar los torneos de la FIFA, en medio de la posibilidad de adoptar una postura europea unificada que podría llegar incluso al boicot de la Copa del Mundo.

La Federación Inglesa de Fútbol lidera el frente de los opositores al plan, asegurando que siente una "profunda preocupación" por lo que describió como la ausencia de procedimientos, gobernanza y transparencia en la forma de presentar el proyecto, mientras crece la presión sobre la FIFA a medida que se amplía el círculo del rechazo en Europa.

¿Cuál es el plan de la FIFA?

Según la propuesta, la FIFA pretende fundar una empresa que llevará el nombre de "FIFA Forward Enterprise", que se encargará de la gestión operativa de los torneos de la Federación Internacional, incluidas la Copa del Mundo masculina y femenina y el Mundial de Clubes, conservando la FIFA la cuota mayoritaria, mientras que se ofrecería a los inversores un porcentaje de entre el 20 y el 30% de las acciones de la empresa, algo que podría generar miles de millones de dólares.

El proyecto también establece la concesión a cada una de las 211 federaciones miembros de la FIFA de una participación valorada en unos 15 millones de libras esterlinas, con la posibilidad de conservarla o venderla, además de un pago económico excepcional de 30 millones de libras esterlinas para cada federación que apruebe el plan en un plazo no superior a los 53 días.

Los informes también apuntan a que Infantino planea disputar la Copa del Mundo cada dos años en lugar de cada cuatro, con un torneo que reuniría a 64 selecciones, algo que ha suscitado duras críticas por parte de los aficionados y de figuras destacadas del mundo del fútbol.

Los informes señalaron asimismo que el empresario estadounidense Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, figura entre los posibles inversores en el proyecto, lo que ha aumentado la polémica en torno al plan.

"Una idea absurda"

El diario británico "The Sun" recogió algunas de las reacciones de los aficionados ingleses. El seguidor de la selección de Inglaterra, Simon Harris, que viajó tras el equipo por Estados Unidos durante la Copa del Mundo, mostró su gran enfado con el proyecto, y afirmó: "Esto sería el fin de la Copa del Mundo. La FIFA está destruyendo el fútbol al vender el alma del juego por dinero".

Y añadió: "La UEFA debe retirar a sus países de la FIFA y boicotear la próxima Copa del Mundo, pues esa es la única manera de obligar a la FIFA a entrar en razón. Todo esto tiene que ver con generar más dinero en beneficio de la FIFA y de Infantino".

Harris prosiguió criticando la vinculación de nombres cercanos al presidente estadounidense Donald Trump con el proyecto: "La existencia de vínculos de la familia Trump con la entidad que podría gestionar la Copa del Mundo empeora las cosas. Hay que detener a Infantino".

Por su parte, Steve Hartshorn, uno de los aficionados más destacados de la selección de Inglaterra, que asegura que no se ha perdido ningún partido del equipo desde hace 14 años, dijo: "Hay que apartar a Infantino de su cargo. Actúa como si fuera intocable, y la UEFA debe plantarle cara. Además, la Federación Inglesa debería crear un sistema que gestione el fútbol de la forma correcta".

Y agregó: "Disputar la Copa del Mundo cada dos años y con la participación de 64 selecciones sería una idea completamente absurda, pues la singularidad del torneo reside en que se celebra una vez cada cuatro años".

La codicia de la FIFA

En cuanto al aficionado del Manchester City, Mike Andrews, que acompañó también a la selección de Inglaterra en Estados Unidos, dijo: "La FIFA arrebata la Copa del Mundo a los aficionados cuando permite que una entidad comercial gestione el torneo para obtener más beneficios. Todo lo que ocurre se debe a la codicia de la FIFA".

En el mismo sentido, el expresidente de la Federación Inglesa de Fútbol y expresidente del Manchester City, David Bernstein, criticó las propuestas, e instó a Inglaterra a retirarse de la Copa del Mundo si se llevan a cabo, y dijo: "Todo el asunto es espantoso. Parece amiguismo y favoritismo, y, sinceramente, huele a corrupción".

Por su parte, la Federación Inglesa de Fútbol aseguró que no tenía conocimiento de la propuesta antes de que trascendiera, y dijo en un comunicado oficial: "No teníamos conocimiento alguno de esta propuesta, ni disponemos de detalles sustanciales sobre ella. Y, a partir de la información limitada disponible, sentimos una profunda preocupación por la ausencia de procedimientos y gobernanza que han llevado el proyecto hasta esta fase. Cuando la FIFA presente la propuesta de forma completa y transparente, tal como prometió, anunciaremos nuestra postura".

A su vez, la UEFA dirigió duras críticas al proyecto, al considerar que la FIFA pretende utilizar el fútbol "para enriquecerse a sí misma y a sus amigos", mientras que los informes citaron a una fuente del seno de la UEFA que afirmó: "Hay un gran nivel de indignación hacia este plan, porque el futuro del fútbol está en juego".

Pese a la ampliación del alcance de la oposición, hasta ahora no se ha alcanzado un consenso europeo pleno, después de que el presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Trunda, considerara que las propuestas podrían tener "efectos positivos", mientras que la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol expresaron su malestar por no haber sido consultadas antes de presentar el proyecto.