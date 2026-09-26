El nombre del argelino Riyad Mahrez, exestrella del Al-Ahli saudí, ha vuelto a situarse en el centro de la escena, en medio de interrogantes sobre la posibilidad de su regreso a la Roshn Saudi League durante el próximo mercado de fichajes invernal, después de que el jugador apareciera recientemente con un estado físico llamativo que despertó el interés de la afición saudí.

Mahrez había abandonado el Al-Ahli a comienzos de la presente temporada, tras la rescisión de su contrato, pero no se ha unido a ningún equipo desde entonces, por lo que su futuro futbolístico permanece abierto a numerosas posibilidades, a la espera de definir su próximo destino.

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Mahrez recupera su forma física: una aparición que genera polémica

Durante el último periodo, la estrella argelina se somete a un intenso programa de recuperación bajo la supervisión de su entrenador personal, en el marco de su búsqueda por recuperar su preparación física y regresar a los terrenos de juego en la mejor forma posible.









Mahrez apareció en la plataforma «X» en una serie de imágenes que revelaron una notable evolución en su estado físico, mostrándose en una forma destacada, lo que ha reavivado los comentarios sobre la posibilidad de su regreso a la competición.

Las imágenes provocaron una amplia reacción entre la afición saudí, algunos de cuyos miembros expresaron su deseo de volver a ver a Mahrez en la Roshn Saudi League, especialmente tras su anterior experiencia con el Al-Ahli, que contó con su presencia en la competición del fútbol saudí.

¿Abrirá el invierno la puerta al regreso?

Pese al aumento de las especulaciones sobre el futuro de Mahrez, su destacada apariencia física no significa necesariamente que su regreso a la Roshn Saudi League esté cerca, ante la ausencia de un anuncio oficial sobre su próximo destino o sobre su entrada en negociaciones con algún club saudí.

Con la cercanía del mercado de fichajes invernal, el nombre de Mahrez permanece dentro del foco de atención, mientras la afición aguarda lo que deparará la próxima etapa y si la estrella argelina regresará a los terrenos de juego saudíes o elegirá un nuevo destino para continuar su trayectoria.