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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Apareció con una enorme bolsa de hielo... Declan Rice aclara su postura respecto al partido contra México

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
Mexico vs Inglaterra
Mexico
D. Rice
Inglaterra
República Democrática del Congo
EE. UU.
México

Hace unos días sufrió una lesión en los tendones de la rodilla izquierda.

Declan Rice, estrella de Inglaterra, ha aclarado su situación para el partido contra México, programado para la madrugada del lunes en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras ganar 2-1 a la República Democrática del Congo en la ronda de 32, Inglaterra evitó una de las mayores sorpresas del torneo.

Según «The Sun», el centrocampista se puso hielo en la rodilla tras el partido.

Jugó los 90 minutos antes de ser reemplazado por John Stones en el descuento, cuando Inglaterra buscaba conservar la ventaja.

Pese a las preocupaciones por su lesión previa.

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Mexico crest
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Inglaterra
ING

Durante el encuentro ya había aplicado hielo a la zona, como mostró una imagen en la que aparecía sentado en el banquillo con una gran bolsa sobre la pierna.

La estrella del Arsenal se perdió el último partido de grupo contra Panamá por precaución, tras seis meses de molestias.

Tras el encuentro, Rice declaró a la BBC 5 Live: «Estoy bien. Todo va bien».

Al preguntarle por su evidente cansancio al final del partido, añadió: «Eso pasa por jugar con 30 grados».

Y añadió: «Ha sido un partido difícil. Lo he dado todo y mi cuerpo lo ha notado. Ahora toca recuperarse y volver a la acción».

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