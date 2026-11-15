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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Aparecieron juntos recientemente: respuesta contundente de Neymar sobre la verdad de su relación con la exnovia de Vinicius

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Neymar, la estrella del Santos brasileño, reveló la verdad sobre la existencia de una relación entre él y Virginia Fonseca, la exnovia del extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior.

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Este asunto surgió a raíz de un reportaje informativo que aseguraba que Virginia y Neymar habían coincidido en un evento privado celebrado el pasado 6 de noviembre.

Además, ninguna de las dos partes hizo esfuerzo alguno por ocultar su cercanía ante los asistentes; Virginia acaparó las miradas al bailar junto al jugador, mientras este estaba sentado en un sofá.

Según el diario "A Bola", los representantes de Neymar y de la influencer digital Virginia Fonseca negaron públicamente las informaciones que apuntaban a la existencia de una relación entre ambos.

 Diversos informes aseguraron durante las últimas horas que ambos estuvieron juntos en una fiesta privada en São Paulo.

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Tras revelarse la supuesta relación a través de un artículo de Fábia Oliveira en el portal Metrópoles, los representantes oficiales del jugador insistieron en que "la información publicada es falsa y no se corresponde con la realidad de los hechos".

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Por su parte, el gabinete de prensa de Virginia Fonseca negó estas afirmaciones mediante un comunicado, calificando las informaciones de "completamente falsas" y criticando el hecho de que meras especulaciones sobre la vida personal de la influencer se presenten como acontecimientos reales.

Neymar interviene en persona

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Horas después, el jugador del Santos desmintió estas noticias, recurriendo a las redes sociales para rebatir las afirmaciones sobre una relación con Virginia.

 Dijo: "Normalmente no hago este tipo de cosas a través de las historias, pero esta vez se han pasado de la raya".

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Y añadió: "Hay una historia circulando que asegura que existe una relación entre otra persona y yo, ¡y lo niego! Es triste vivir en un mundo en el que la gente se interesa más por el revuelo que rodea a los nombres que por la propia realidad".

Neymar concluyó sus palabras diciendo: "Mi equipo ya ha emitido un comunicado, ¡pero tenía que intervenir personalmente para poner fin a este asunto! Un saludo a todos, y ahora dejadme jugar al póker en paz".

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 Numerosos sobresaltos en la vida de la estrella brasileña

El brasileño Vinicius Junior atraviesa algunos sobresaltos en su vida personal, pues apenas horas después de recibir una tarjeta roja directa en la victoria del Real Madrid ante el Villarreal (1-0) en LaLiga, el extremo brasileño se separó oficialmente de su pareja Virginia Fonseca.

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En un comunicado publicado para los medios brasileños, el gabinete de prensa de la influencer brasileña, a quien siguen 56 millones de personas en Instagram, confirmó la noticia de la separación, aclarando que "no hubo ninguna disputa ni discusión", sino simplemente "un acuerdo tácito para poner fin a su relación".

Desde octubre de 2025, Vinicius y Virginia Fonseca se han convertido en el centro de un amplio debate en Brasil y España, y su relación ha vivido numerosos altibajos: tras una ruptura pública en mayo, volvieron a estar juntos en julio.

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Un mensaje desde Singapur

Vinicius Junior no necesitó mucho tiempo para enviar un contundente mensaje a sus críticos, después de recuperar su memoria goleadora con la camiseta de la selección de Brasil ante Japón, en el amistoso que enfrentó a ambas selecciones ayer sábado en el Estadio Nacional de Singapur.

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El doblete de Vinicius Junior tuvo mucho significado para la estrella brasileña, que vive una etapa difícil con el Real Madrid, en medio de crecientes críticas por el descenso de su rendimiento ofensivo y por haberse quedado sin marcar en varias ocasiones.

Escrito porAbobakr El Mokadem

Editor Senior

Periodista egipcio desde 2006. Comencé cubriendo el fútbol local, pero con el paso del tiempo mi interés se amplió al fútbol mundial, especialmente a las cinco grandes ligas europeas, con enfoque en LaLiga y la Premier League.

Durante estos años combiné la cobertura de campo con el análisis, profundizando en el fútbol internacional desde 2017, cuando me uní a Kooora.

En Kooora trabajé como editor de noticias, analista de partidos, traductor, comentarista de voz y creador de reportajes en video, además de escribir artículos y desarrollar planes de cobertura para grandes eventos.

Mi pasión por el fútbol comenzó en 1990 con la clasificación de Egipto al Mundial de Italia. Recuerdo especialmente el empate ante Países Bajos y el gol de Magdy Abdelghani.

A nivel global, me vinculé con el Real Madrid desde principios del siglo XXI, especialmente con Zidane y luego Cristiano Ronaldo.

El momento más importante fue el fichaje de Cristiano por el Real Madrid en 2009.

Actualmente trabajo como editor de mesa, traductor y creador de contenido SEO.

Mi once ideal: Buffon; Cafú, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi y Cristiano.

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