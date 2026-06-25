Aparecen imágenes: Memphis Depay se dedica a una afición especial durante el Mundial

La selección holandesa lleva ya un tiempo en Estados Unidos preparándose para el Mundial. Por supuesto, los jugadores están muy ocupados entrenando, pero un vídeo de Memphis Depay que ha aparecido en Internet demuestra que también tienen bastante tiempo libre.

El delantero de 32 años es fan de Pokémon, así que visitó una tienda en Lenexa, cerca de Kansas City.

Allí abrió varios sobres de cromos junto a empleados de la tienda y recordó que de niño ya coleccionaba estas figuras.

Además, luce un tatuaje de Jigglypuff en el brazo. Al final del vídeo grabado por la tienda, abre un sobre y aparece la codiciada carta de Gengar, lo que desata la alegría de todos.

Con la selección holandesa, Memphis jugará contra Túnez en la madrugada del jueves al viernes a la 01:00 hora holandesa en Kansas City.

Si Holanda gana, probablemente termine primera y se midan a Marruecos; aunque también podría quedar segunda o tercera.

Memphis llegó al Mundial sin la mejor forma y aún no ha sido titular, aunque ingresó ante Japón (2-2) y Suecia (5-1).