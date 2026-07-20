Aparecen imágenes extrañas que provocaron un arrebato de ira de Leandro Paredes contra España

Leandro Paredes mostró su peor cara el domingo tras perder la final del Mundial contra España. El argentino se vio envuelto en una pelea en la que también participaron Gavi y Eric García, pero las imágenes muestran que antes hubo un puñetazo de otro jugador.

Cuando Rodri iba a celebrar con sus compañeros, Nahuel Molina le golpeó el pecho. El español, nombrado mejor jugador del torneo, se giró y reclamó.

La situación se descontroló y provocó el arrebato de Paredes. Kenneth Pérez ya había condenado en el estudio del Mundial de la NOS el comportamiento del centrocampista, involucrado en repetidas ocasiones en altercados violentos.

La prensa española tampoco es indulgente: «Una escena muy triste», titula Marca, que añade: «Paredes vio la roja y podría ser sancionado; la FIFA analizará el incidente».

«Menuda agresividad la de Paredes», afirma Mundo Deportivo. «El centrocampista del Boca Juniors se vio envuelto en todo, incluso tras la final, y no supo asimilar bien la derrota después de haber provocado durante todo el partido y haber jugado al límite de las reglas».

Teledeporte añade que su arrebato es «totalmente inaceptable» y augura más consecuencias.

También se han hecho virales las palabras del periodista británico Piers Morgan, amigo de Cristiano Ronaldo: «Comportamiento repugnante de los argentinos al final, sobre todo de Paredes. Son unos canallas violentos y despreciables, una vergüenza para el fútbol. Nunca me había alegrado tanto de ver perder a un equipo».