Goal.com
En directoEntradas
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jamie Carragher Micah RichardsIMAGO
GOAL

Traducido por

Aparecen imágenes de Micah Richards y Jamie Carragher de fiesta en Budapest y se vuelven virales

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
Liga de Campeones

Grandes jugadores y clubes, nacionales e internacionales, muestran cada día en Instagram, X y otras redes los entresijos del fútbol. En esta edición de VZ Social nos centramos en Micah Richards y Jamie Carragher, que han revolucionado Budapest. 

Este sábado la capital húngara acogerá la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal, que lucharán por la Copa de las Orejas tras una temporada intensa. 

Ambos han viajado para cubrir el partido para CBS Sports, pero sus actividades no siempre son laborales: en las imágenes aparecen de fiesta con la población local. 

La final arranca el sábado a las 18:00 h. La UEFA ya se pronunció al respecto y es posible que el holandés Jurriën Timber sea titular, según el técnico Mikel Arteta. 

@cbssportsgolazo

what is even going on 😭

♬ son original - avicii.edit28
Anuncios