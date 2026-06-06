Aparece una nueva foto: una auténtica promesa jugó en el Feyenoord en 2022

Bjarne Hansen, ex ojeador del Feyenoord, recordó en Instagram un fichaje que no se concretó: el sueco Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) estuvo a punto de llegar a De Kuip en marzo de 2022.

El danés, de 70 años, publica con frecuencia en Instagram sobre jugadores que siguió en el pasado. Aún se lamenta que Bergvall no fichara por el Feyenoord.

«En marzo de 2022 trabajábamos en fichar a Bergvall, el mejor jugador que he ojeado. Lo vi por primera vez a los catorce años y, en 2021, lo seguí en 32 partidos en Suecia. Estábamos a punto de cerrarlo cuando Frank Arnesen enfermó y dejó el Feyenoord», explica.

Hansen también publicó una foto de Bergvall en su visita a Feyenoord y mostró la camiseta con el dorsal 10 ya preparada.

Cuando aún jugaba en el IF Brommapojkarna, hizo una prueba con el club holandés. Tras la salida de Arnesen, a Dennis te Kloese le pareció alto el precio de 900 000 euros, así que el Djurgårdens IF lo fichó.

Hoy, con 20 años, milita en el Tottenham y Transfermarkt lo valora en 35 millones de euros. Este mes, el mediocampista, con diez partidos con Suecia, se medirá a Países Bajos en el Mundial.

Hansen afirma haber participado también en los fichajes de Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes y Yankuba Minteh.