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Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Aparece por primera vez: Donis cambia el estilo de juego de Arabia Saudí en la final de la Copa del Golfo 27

Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Arabia Saudí
Emiratos Arabes Unidos
Gulf Cup
G. Donis
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Grecia

Decisión sorpresa del entrenador griego

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, decidió cambiar el sistema de juego en el que pretende apoyarse durante el enfrentamiento ante Emiratos Árabes Unidos en la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se mide con su homóloga emiratí este martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en el partido final de la vigésima séptima edición del torneo del Golfo.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Donis decidió cambiar el sistema de juego apoyándose en tres jugadores en el centro del campo, en lugar de dos: Abdullah Al Khaibari, Mohammed Kanno y Nasser Al Dawsari.

El técnico griego se apoyaba de forma permanente en Mohammed Kanno y otro jugador a su lado en el centro del campo durante los cuatro partidos anteriores del torneo del Golfo, con Saleh Abu Al Shamat como organizador del juego.

Por otra parte, el diario reveló la intención de Donis de contar con Hassan Tambakti como titular en la línea defensiva, después de que estuviera en el banquillo durante la victoria ante Catar en los penaltis en la semifinal.

En ataque, el técnico griego pretende apoyarse en Firas Al Buraikan como titular, pero aún no ha decidido si Abdullah Al Hamdan jugará a su lado o si se conformará con él como único delantero.

Está previsto que Donis resuelva todos los asuntos pendientes en la reunión técnica que mantendrá con los jugadores pocas horas antes del inicio del partido.

La selección saudí busca proclamarse campeona por primera vez en su historia en 23 años, concretamente desde que ganó este mismo torneo del Golfo en 2003.

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