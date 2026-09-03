Anuncio de la fecha del partido entre las selecciones de Egipto y Sudáfrica

El cuerpo técnico de la selección de Egipto anunció que disputará un partido amistoso ante Sudáfrica, en el marco de la preparación para las eliminatorias clasificatorias a la Copa Africana de Naciones 2027.

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Ibrahim Hassan, director de la selección absoluta de fútbol de Egipto, confirmó que se ha decidido enfrentar a la selección de Sudáfrica en un amistoso, a las nueve de la noche del próximo 4 de octubre, en el marco de la preparación para las eliminatorias clasificatorias a la Copa Africana de Naciones 2027.

Hassan añadió, en un comunicado oficial, que el estadio de El Cairo albergará el amistoso entre las selecciones de Egipto y Sudáfrica.

Cabe recordar que la selección de Egipto disputará, durante la concentración de este mes de septiembre, dos partidos: ante Angola el 25 de septiembre en el estadio de El Cairo, y luego ante Sudán del Sur el 29 de septiembre, en Yuba, en Sudán del Sur, en la primera y segunda jornada de las eliminatorias clasificatorias a la Copa Africana de Naciones 2027.

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