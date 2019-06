Antonio Pintus dejará el Real Madrid para fichar por el Inter de Milán

El preparador de Zidane estaba considerado como clave para el tricampeón de Europa. Fuentes autorizadas desmienten a Goal un conflicto con el técnico

El Real Madrid promete ser uno de los grandes agitadores del presente mercado estival de fichajes. Y los movimientos no sólo conciernen a la plantilla de jugadores, sino también al cuerpo técnico. Y es que, según publicaban este lunes varios medios en y , y según ha podido confirmar también Goal, el preparador físico Antonio Pintus ha pedido salir del club blanco este verano. Quiere unirse al de su compatriota Antonio Conte, ha forzado para ello, y el traspaso será efectivo próximamente.



Italiano de 57 años, Antonio Pintus era una de las caras más reconocibles dentro del staff de Zinedine Zidane. Fue el técnico francés quien le fichó en el verano de 2016, medio año después de aterrizar en el banquillo del primer equipo blanco. Había sido su preparador físico en la –cuando era jugador-, y abadonó el Olympique de en cuanto le llamó Zidane, aun cuando acababa de llegar al equipo francés. Con fama de sargento de hierro, era también muy cercano a los jugadores, buena persona, se supo hacer querer, e incluso desde el club blanco, no dudaron en reconocerle como uno de los artífices del trienio glorioso con tres por el estado físico de la plantilla, siempre a punto en los momentos donde se decidían los títulos.



Sin embargo, a pesar del respeto que se había ganado en el , Pintus quiere marcharse a la , para trabajar en el Inter de Milán. Y así lo hará. Si bien el anuncio en medios de comunicación ha podido ser ciertamente sorpresivo, ésta era una situación que Zidane conocía desde hace semanas atrás, según pudo saber Goal, y que no tiene nada que ver con una mala relación entre el técnico y el preparador, sino más bien con las aspiraciones del propio Pintus.



Desde entonces, el propio Zidane está rastreando el mercado para encontrar un nuevo preparador físico que complete su cuerpo técnico. Lo ideal es que llegue cuanto antes, aunque hay margen de tiempo todavía: la pretemporada merengue comienza en aproximadamente un mes. La salida de Pintus es un contratiempo más en este ajetreado verano, aunque desde el club blanco tampoco lo entienden como un agujero insalvable, según fuentes autorizadas, aun con todo el buen hacer que le reconocen al italiano.



Es más, esta misma temporada, el Real Madrid ya estuvo trabajando con Antonio Pintus en un segundo plano. Fue durante el primer tramo de campaña, con Julen Lopetegui. El italiano no abandonó el club blanco con la marcha de Zidane, pero el técnico vasco sí trajo consigo a sus dos preparadores de confianza: Óscar Caro y José Conde. Con lo que no fue hasta la llegada de Solari que Pintus no volvió a tomar el protagonismo de antaño. Entonces, su ‘recuperación’ fue entendida como un movimiento balsámico dentro del vestuario. Pero esta alegría apenas ha durado unos meses más. A partir de la temporada que viene será el Inter de Milán quien disfrutará del ‘método Pintus’.