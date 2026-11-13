Compartir Sigue a GOAL en Google

Antonio Nusa se ha pronunciado sobre los crecientes rumores acerca de su futuro, mientras varios grandes clubes de la Premier League estarían interesados en ficharlo. El extremo del RB Leipzig ha experimentado un ascenso meteórico en la Bundesliga esta temporada, lo que ha dado pie a especulaciones sobre un lucrativo traspaso al Arsenal o al Tottenham Hotspur.

Anuncios

Nusa responde a los rumores sobre la Premier League

El internacional noruego de 21 años ha visto cómo su notoriedad se disparaba este otoño tras una serie de actuaciones decisivas en Alemania. Su buen momento no ha pasado desapercibido en Inglaterra, donde el Arsenal de Mikel Arteta y el Tottenham estarían a la cabeza de un grupo de grandes clubes que siguen la evolución del atacante. Pese al revuelo, Nusa asegura que mantiene los pies en la tierra, aunque está al tanto de los titulares.

«Intento tomar distancia. Ahora están pasando muchas cosas a la vez. Procuro no mirar demasiado el móvil, porque siempre hay algo», contó el joven a TV 2 entre risas.

Con los pies en la tierra ante los rumores sobre la Premier League

En medio de las crecientes especulaciones sobre un posible fichaje de gran repercusión por un club de la Premier League, el exjugador destacado del Club Brujas admite que, en el panorama digital actual, es imposible escapar por completo de los rumores de traspaso. Sin embargo, insiste en que no deja que le distraigan: mantiene la calma y se apoya en su círculo de confianza para aislarse de la expectación.

«¡Lo veo todo! Todo lo que sale. Al fin y al cabo, no estoy ciego, así que me entero. Por eso intento tomar distancia. Tengo buena gente a mi alrededor. No me genera estrés. Solo intento disfrutar del día a día que tengo en Leipzig. Es un equipo fantástico, con un entrenador fantástico. Además, tengo un agente que se ocupa de todo lo demás y me deja centrarme en el fútbol. Eso es lo más importante para mí», afirmó.

Anuncios Anuncios

Un ascenso casi surrealista al estrellato en la Bundesliga

Desde su llegada al Red Bull Arena, Nusa se ha convertido en una de las promesas más ilusionantes del fútbol europeo. Atribuye su rápida irrupción a un riguroso programa de mejora personal que inició tras la conclusión del último Mundial. Este enfoque integral le ha permitido adaptarse sin problemas a las exigencias de una de las mejores ligas del mundo.

Related Topics

«Ha sido casi un poco surrealista. Han pasado muchas cosas a la vez. Al mismo tiempo, sabía que algún día llegaría aquí. Quizá por eso no me ha parecido demasiado extraño. Ha sido bonito», explicó Nusa.

Solbakken pide paciencia ante el interés por Nusa

El seleccionador de Noruega, Staale Solbakken, también se ha pronunciado sobre la evolución del jugador y ha sugerido que otro año en Alemania le vendría bien. Solbakken considera que, aunque el Leipzig es un club conocido por vender jugadores, hay que elegir con cuidado el momento de dar el salto a la Premier League para garantizar el éxito de Nusa a largo plazo al máximo nivel.

Anuncios

«Creo que lo sensato es que juegue esta temporada allí y complete una buena campaña en la Bundesliga, donde pueda madurar un poco más antes de dar el último paso. Si después se marcha al acabar la temporada en lugar de hacerlo a mitad de ella, también tendrá una pretemporada larga y podrá conocer a los entrenadores y a los jugadores durante un verano sin Eurocopa ni Mundial», explicó el técnico de 57 años.