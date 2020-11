Antoine Griezmann: "Es la hora de poner las cosas en su sitio"

El delantero francés dice "basta" porque "llevo tiempo aguantando muchas cosas".

Antoine Griezmann concedió una entrevista a Universo Valdano que será emitida esta noche. Sin embargo, ya han trascendido algunas de las frases del delantero del , en el ojo del huracán mediático. El francés admite que "desde que he llegado, desde mi presentación no hablo" pero se muestra convencido de que no tardará en hacerlo donde mejor sabe.

"Es hora de poner las cosas en su sitio. Llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije basta"



Griezmann, a las 23.00h, en #UniversoValdano pic.twitter.com/vcfV3NhO98 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 23, 2020

"Yo no quería hablar fuera, sino en el campo" afirma el francés "porque yo soy así, es lo que mejor se me da, estar con el balón en los pies" . En esta línea, el ex del Atlético afirma que "es hora de poner las cosas en su sitio" porque entiende que "ya llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije que basta" .