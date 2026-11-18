Compartir Sigue a GOAL en Google

Antoine Griezmann ha sido elegido oficialmente mejor recién llegado de la MLS en 2026 tras una espectacular primera temporada con el Orlando City. El delantero francés dominó la votación después de participar en 22 goles y llevar a su nuevo club a los playoffs.

Anuncios

Griezmann conquista un importante premio de la MLS

Griezmann ha sido elegido mejor recién llegado de la MLS en 2026 tras una primera temporada excepcional en Estados Unidos. El exdelantero del Atlético de Madrid dominó con claridad la votación de los premios de final de temporada. Griezmann quedó primero en los tres grupos de votantes: los cuerpos técnicos de los clubes, los medios de comunicación y los jugadores en activo de la MLS.

Se impuso con holgura a Guilherme, figura del Houston Dynamo FC, y a Andre Luiz, del Sporting Kansas City. El premio reconoce específicamente al jugador con experiencia profesional previa que más impacto ha tenido tras debutar este año en la MLS. Griezmann es el primer francés en la historia de la liga que recibe este prestigioso galardón.

Hace historia en la MLS desde el primer momento

Desde que fichó oficialmente por el Orlando City en marzo y debutó en julio, Griezmann ha sido prácticamente imparable . El campeón del mundo en 2018 participó en 22 goles durante la temporada regular, la mejor cifra del club, con 14 tantos y ocho asistencias.

Así, se convirtió en el segundo jugador más rápido de la historia de la MLS en alcanzar las 20 participaciones de gol. El delantero francés necesitó solo 15 partidos para llegar a esa notable cifra. Su aportación ofensiva transformó por sí sola la temporada del Orlando City. Griezmann participó directamente en el 32,9 % de los 63 goles que marcó su equipo a lo largo de toda la temporada regular de 2026.

Anuncios Anuncios

Entra en los libros de historia del Orlando City

Griezmann es el primer jugador de la historia del Orlando City que gana el premio al mejor recién llegado del año. Su impacto inmediato ha elevado notablemente el nivel del equipo de Florida sobre el terreno de juego.

Related Topics

Próximos partidos ORL Major League Soccer 19:30 CIN

Es solo el cuarto jugador que consigue un importante premio individual como integrante del club. Se suma a una lista exclusiva en la que figuran Alex Freeman, ganador del premio al mejor jugador joven del año en 2025, Pedro Gallese y Cyle Larin.

Gallese recibió el premio a la mejor parada del año en 2022, mientras que Larin fue elegido novato del año en 2015. El galardón de Griezmann, sin embargo, es el premio individual de mayor repercusión en la corta historia del club.

Anuncios

Al frente del equipo en los playoffs

El extraordinario estado de forma de Griezmann impulsó al Orlando City hasta la octava posición de la Conferencia Este. Sus goles y asistencias, constantes durante la temporada, fueron decisivos para conseguir una codiciada plaza en los playoffs de la MLS Cup 2026 de Audi.

El atacante francés buscará ahora mantener en la fase más decisiva de la campaña el impulso que adquirió durante la temporada regular. El Orlando City dependerá en gran medida de su amplia experiencia en Europa y con su selección en los partidos eliminatorios, en los que la presión será máxima. Tras dominar la temporada regular, Griezmann tiene la vista puesta en llevar al Orlando City lejos en los playoffs. Esa fase representa el siguiente gran desafío para la nueva superestrella de la liga.