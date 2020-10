Antoine Griezmann defiende a Ansu Fati tras un repulsivo artículo racista

El francés sale al paso en sus redes sociales para defender a su compañero, menor de edad, de un artículo fuera de lugar en el siglo XXI.

Antoine Griezmann no ha tardado en salir al paso de un artículo absolutamente repulsivo publicado en el diario ABC bajo la firma de Salvador Sostres. Este medio no va a reproducir las deleznables palabras transcritas por esa firma sino que se limitará a reproducir la defensa del jugador francés a Ansu Fati, quien conviene no olvidar es menor de edad.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

"Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación" se ve obligado a recordar Griezmann en pleno siglo XXI tras un artículo impropio de la era que vivimos.