Antognoni, contundente: «Yo, al contrario que Batistuta, Baggio y Rui Costa, nunca he traicionado a la Fiorentina»

El emblema de la Fiorentina Giancarlo Antognoni confía a Ansa sus reflexiones al día siguiente de la fiesta por los 100 años del club, en la que participaron cientos de exvioletas entre entrenadores y jugadores (entre ellos Batustuta, De Sisti, Rui Costa, Dunga, Prandelli, Terim), pero no el capitán histórico del club, además aclamado por Giuseppe Commisso durante su intervención. El presidente viola reiteró en la ocasión que la camiseta número 10, expuesta en una vitrina en medio del campo, ha sido retirada para esta temporada en honor precisamente a Antognoni, «un campeón que representa la parte más noble de nuestro pasado, te quiero», añadiendo que quiere reunirse con él en los próximos días.





«Que quede claro: he oído, he visto, me han dicho, pero la decisión de no participar en el centenario maduró hace cinco años, no cuando me desperté ayer por la mañana. Yo nunca habría dejado la Fiorentina, era director técnico, trabajaba junto al entonces director general Barone y al director deportivo Pradè, aunque luego poco a poco me fui encontrando aislado, así que en cierto momento me propusieron otro cargo, en la cantera. Incluso podría haberme interesado, pero no en ese momento. Aquella propuesta fue como ponerme de patitas en la calle. Fue entonces cuando decidí que no iría al centenario de la Fiorentina».





«Que quede claro, yo habría querido participar por respeto a los aficionados y a estos colores. Más que nadie debería haber estado allí, porque al contrario que Batistuta, Baggio, Rui Costa, nunca traicioné a la Fiorentina, nunca habría querido dejarla. Quiero que los florentinos lo sepan, me dolería que pensaran que todo esto ha dependido de mí. ¿Encuentro aclaratorio? ¿Por qué solo ahora, después de cinco años de silencio?».