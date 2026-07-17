Anthony Musaba podría dejar el Fenerbahçe para fichar por un equipo de una de las principales ligas

El Schalke 04 quiere fichar a Anthony Musaba para la Bundesliga, según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin. Los alemanes buscan ceder al delantero de 25 años, natural de Beuningen, procedente del Fenerbahçe.

El director técnico, Youri Mulder, busca fichar a un compatriota. Según Boualin, el jugador ve con buenos ojos la cesión a Gelsenkirchen.

El exinternacional juvenil neerlandés, fichado por el Fener a principios de año, tiene contrato hasta 2030 y Transfermarkt lo valora en 7 millones de euros.

El club alemán ya contactó al entorno del jugador; ahora Mulder negociará la cesión con el Fener.

Desde enero ha jugado 23 partidos con el equipo turco, con dos goles y seis asistencias.

En marzo, Voetbalzone conversó con el ambicioso Musaba, que tiene claros sus objetivos: «Quiero jugar todos los partidos posibles y ganar títulos. Lo que tenga que pasar, pasará».

«Para un chico que ha nacido y se ha criado en los Países Bajos y que ha jugado en la selección juvenil holandesa, eso sigue siendo, por supuesto, un sueño. Quién sabe, quizá algún día pueda jugar en un gran torneo final. Sería fantástico», declaró el delantero.