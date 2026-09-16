Anthony Martial está a punto de continuar su carrera en el Málaga. Así lo informa este miércoles Santi Aouna, de Foot Mercato. El delantero, de treinta años, lleva ya dos meses sin equipo, después de la rescisión de su contrato con el CF Monterrey mexicano.

«Málaga está en negociaciones avanzadas con Anthony Martial», escribe Aouna en X. «Las conversaciones entre ambas partes avanzan y un acuerdo está cerca.»

El Málaga ascendió este verano de nuevo a LaLiga tras años fuera. Actualmente, el club ocupa la decimoctava plaza en la competición, con tres puntos.

La temporada pasada, Martial jugó todavía en Monterrey. Por razones poco claras, su contrato allí, que se extendía hasta mediados de 2027, fue rescindido en julio. Martial disputó finalmente veinte partidos con el club mexicano, para el que marcó una vez y dio tres asistencias.

En definitiva, la carrera de Martial amenaza con apagarse de forma un tanto discreta. El internacional francés en treinta ocasiones fue una sensación en sus años más jóvenes en el AS Monaco y parecía estar cumpliendo su potencial cuando empezó de forma prometedora en el Manchester United, que pagó al menos sesenta millones de euros al club del Principado por su fichaje.

Sin embargo, la progresión del atacante se estancó considerablemente. Su cesión en el Sevilla salió mal y, en 2024, el Manchester United rescindió su contrato. Martial estaba lesionado en ese momento y su vínculo expiraba.

Martial firmó unos meses después por el AEK Atenas, donde, pese a sus nueve goles con el club, quisieron desprenderse de él rápidamente. Después llegó, por tanto, una aventura en México que tampoco fue un éxito.