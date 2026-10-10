Anthony Correia toma una medida durísima en el desorientado FC Utrecht: «No es normal, fue realmente intenso»

No todos los entrenadores de la Eredivisie son aficionados al parón de selecciones, pero a Anthony Correia no le vino mal una pausa. El técnico, al frente del FC Utrecht, tuvo un pésimo inicio de temporada, por lo que en las últimas semanas ha tenido que emplearse a fondo para reconstruir al equipo.

Lo hizo, además de entrenarse a tope, mediante una peculiar forma de teambuilding: un durísimo ejercicio militar. “Puedo decirte que fue muy duro. Una barbaridad”, cuenta Correia a De Telegraaf.

“Llega un momento en el que simplemente te cansas. Entonces se vuelve tan duro físicamente que te ponen a prueba mentalmente. Sí, fue realmente intenso. Si hubiera sabido de antemano lo que íbamos a hacer, quizá habría dicho: es para los jugadores y no para el cuerpo técnico”, señaló Correia, que también participó junto a su staff en la prueba militar de resistencia.

“En un momento dado, todo el mundo se quedó en silencio”, describe Correia sobre el ambiente en el grupo. “Nadie hablaba ya, todos estaban sobreviviendo. Y tienes que sobrevivir juntos, porque si un eslabón se descuelga, tienes que hacer otra tarea. Y eso no lo quieres, porque físicamente ya estás soportando tanto que no quieres más.”

Precisamente el aspecto mental era importante, porque la confianza en Utrecht había tocado fondo tras el falso arranque en la Eredivisie. “La idea de antemano era trabajar el rendimiento bajo presión, el teambuilding, acercarnos más los unos a los otros y la fortaleza mental. Todo eso se ha cumplido”, afirmó Correia.

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El propio entrenador también tuvo que exigirse al máximo. “En un momento dado la gente empezó a empujarme. Delante iba el tipo que marcaba el ritmo. Era de ellos. No te podías quedar atrás. Así que los de atrás también tenían que seguir. Así que en un momento dado también me empujaron literalmente para que no me descolgara.”

Aun así, Correia no se arrepiente de su decisión. “A ver, actividades como jugar al pádel o al paintball también son divertidas y también te unen más. Solo que creo que aquí la presión mental se pone más a prueba. Y eso es aquello de lo que, si miras los partidos, quizá vayamos a sacar más provecho. Eso también te lo puedes llevar al campo.”

Está por ver si el método duro ha funcionado. El domingo, Utrecht reanuda la competición con el partido en casa ante el colista Willem II.