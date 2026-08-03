«Antes todos me dijeron lo mismo»: Thomas Müller bromea tras un triunfo histórico

«Antes todos me decían lo mismo: el récord está en 72 puntos, y nadie lo va a batir tan rápido», escribió Thomas Müller en su boletín por correo electrónico: «Pensé: entonces habrá que apartarlo ahora.»

Al final, el delantero de 36 años de los Vancouver Whitecaps acertó diez de once objetivos, logró 79 puntos y batió así el récord con claridad. «Me faltaron cinco puntos para el máximo. Casi me alegro por ello. Si no, tendrían que inventarse un nuevo desafío. Si la puntuación máxima ya solo se puede igualar, deja de ser tan emocionante.»

La Shooting Challenge forma parte de la MLS All-Star Skills Challenge y tradicionalmente se celebra en la víspera del MLS All-Star Game. En ella, varios profesionales seleccionados de la MLS deben golpear el mayor número posible de dianas dentro y alrededor de la portería en un tiempo determinado.

Los Vancouver Whitecaps salieron mal de la pausa del Mundial

La mejor marca hasta ahora la tenía el brasileño Evander, del FC Cincinnati, establecida el año pasado. Tras la exhibición de Mülle, el anterior poseedor del récord, que también estaba presente, pudo participar también fuera de concurso... y efectivamente llegó igualmente a 79 puntos.

En la NBA, las skills challenges son un concepto consolidado. «Muchos conocen el formato por el baloncesto, sobre todo por el concurso de mates. Es un momento destacado muy chulo y en el fútbol es, como mínimo, igual de divertido. Sobre todo si ganas», escribió Müller. «Lo que más me gustó del formato es que es distendido y ves a los jugadores desde otro lado. La personalidad se aprecia bien ahí.»

En la MLS, a los Whitecaps les está yendo de forma irregular desde la interrupción por el Mundial: en los tres primeros partidos, el líder de la Conferencia Oeste solo sumó dos puntos. Müller marcó de penalti el 1-1 definitivo ante Los Angeles FC en la madrugada del domingo.



