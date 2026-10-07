Informes periodísticos revelaron que cuatro clubes de la Premier League tuvieron conocimiento del fallo condenatorio contra el Manchester City antes de que se anunciara oficialmente.

El diario "Telegraph" informó este miércoles de que el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham Hotspur fueron notificados del fallo antes de que el resto de los clubes de la liga recibiera un correo electrónico al respecto el pasado 25 de septiembre.

La Premier League había confirmado la condena del City en 114 de los 115 cargos que se le imputaban por irregularidades financieras.

Lee también

¿Cómo ganó el Bayern Múnich la apuesta por Olise y la perdieron los grandes de la Premier League?

Exestrella de Portugal: personas sin escrúpulos inventaron mis declaraciones sobre Ronaldo

Los cuatro clubes habían iniciado en 2024 posibles acciones legales que podrían permitirles obtener indemnizaciones si se confirmaba la condena del City tras la apelación. La cuantía de dichas indemnizaciones aún no está clara, y el desenlace final del caso tampoco se ha resuelto todavía.

El City mantiene su inocencia y presentó su apelación antes de que venciera el plazo establecido, afirmando que posee "un conjunto exhaustivo de pruebas contundentes e irrefutables" que demuestran que no cometió ninguna irregularidad. La apelación será examinada por una comisión independiente de tres miembros, y se espera que su decisión se emita antes de finales de este año, según el diario británico "Mirror".

En caso de que se rechace la apelación, el City se enfrenta a una lista de posibles sanciones que incluyen multas económicas, prohibición de fichajes, deducción de puntos, retirada de títulos y, llegado el caso, la expulsión de la Premier League.

El Manchester City señaló, en un comunicado oficial: "El Manchester City Football Club confirma que presentó, a las siete de la tarde del jueves 1 de octubre de 2026, su apelación integral contra el dictamen de la comisión de la Premier League sobre el caso disciplinario".

Y añadió: "La postura firme del club es que ese dictamen contiene, en varios aspectos, errores sustanciales y evidentes en el derecho, los principios y los hechos, y que no es correcto. El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League, y existe un conjunto exhaustivo de pruebas contundentes e irrefutables que respaldan todas sus posturas en este caso".



