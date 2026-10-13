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Gran elogio a un excompañero

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Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, elogió a uno de los elementos más destacados del Manchester City antes del esperado duelo entre ambos equipos en la Liga de Campeones, y resaltó su posición privilegiada, de cara al choque previsto para la noche del miércoles.

El Paris Saint-Germain visita al Manchester City mañana miércoles, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en un duelo de alto voltaje en el que el conjunto francés buscará mantener su buen arranque europeo, mientras los locales esperan prolongar su racha de victorias.

Dembélé habló durante la conferencia de prensa previa al partido sobre Gianluigi Donnarumma, actual guardameta del Manchester City, que anteriormente defendió la camiseta del Paris Saint-Germain, y señaló: "Mi relación con él es excelente, hablamos constantemente. Para mí, es el portero número uno del mundo".

Y añadió la estrella del Paris Saint-Germain: "Es excepcional y un muy buen amigo, un portero asombroso capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido".

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Las declaraciones de Dembélé llegan antes de un partido especial para Donnarumma, que se marchó al Manchester City el 1 de septiembre de 2025, después de pasar cuatro años en el Paris Saint-Germain, antes de que su vínculo con el club francés terminara en medio de un clima complicado.

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Sobre el esperado encuentro, Dembélé dijo: "Es un gran partido ante un equipo muy bueno y con jugadores destacados. No será fácil, pero nos prepararemos bien para conseguir los tres puntos".

La estrella del conjunto francés explicó que el duelo no es decisivo en este momento de la temporada, aunque insistió en el deseo de su equipo de ganar todos los partidos.

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También indicó que el Paris Saint-Germain no pretende enviar un mensaje al resto de los competidores en Europa a través de este partido, y aclaró que la temporada todavía es larga y que al equipo le esperan otros duelos exigentes en las próximas semanas.

Dembélé se refirió además a su compañero Désiré Doué, al que elogió por sus cualidades y su potencial: "Doué es uno de los jugadores con más talento del mundo. Conocemos su capacidad para marcar y para regatear, es un jugador asombroso y tiene por delante una gran trayectoria, pese a que ya ha marcado en una final de la Liga de Campeones. Tendrá un futuro magnífico".

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