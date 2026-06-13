Antes del partido contra Marruecos, Alisson preocupa a la afición del Liverpool con una confesión difícil

El portero brasileño Alisson Becker ha protagonizado un tenso enfrentamiento con la afición del Liverpool tras unas inesperadas declaraciones que podrían irritar a los seguidores, a pocas horas del debut de Brasil ante Marruecos en el Mundial 2026.

Su ausencia bajo los palos fue uno de los factores clave de la pobre temporada del Liverpool. Durante su baja por lesiones, los aficionados de los Reds vieron más de lo esperado a Giorgi Mamardashvili y Freddie Woodman. Una enfermedad y luego una lesión en los tendones de la rodilla lo mantuvieron fuera varios meses.

Ahora, con el Mundial a punto de empezar, Alisson admite que algunos de los partidos que se perdió en primavera fueron para asegurar su forma física de cara a la competición.

En entrevista con el diario brasileño O Estado de S. Paulo admitió: «Estoy al 100 % para el Mundial. No jugar con Liverpool era parte del plan para llegar en óptimas condiciones».

Y añadió: «Todos saben que me tomé un descanso antes del Mundial, pero también fue por mi gran deseo de llegar en plena forma. Ya lo dije: lo importante es cómo llegamos al Mundial».

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¡Una osadía sin precedentes!

Liverpool Offside añade: «Esto enfadará a la afición, que sabía lo mucho que el equipo necesitaba su liderazgo defensivo en las últimas semanas. Que lo reconozca en público es otra señal de que podría marcharse este verano».

Y concluía: «También es una prueba más de la incapacidad de Arne Slot para reunir a los jugadores en torno a su visión. Es difícil imaginar a un jugador bajo el mando de Jürgen Klopp haciendo algo así, o incluso, si lo hiciera, hablando de ello públicamente ante los medios de comunicación».

Hasta ahora se le ha vinculado con la Juventus, pero ningún gran fichaje se concretará hasta que termine el Mundial o Brasil sea eliminada.

Si finalmente se marcha, la duda es si el comité de fichajes y el nuevo técnico, Andoni Iraola, confían en Mamardashvili para sustituirlo o si buscarán otro portero.