Antes del partido contra Irak... ¿Se acaba la aventura de Édouard Mendy en el Mundial?

Varios medios han revelado la gravedad de la lesión que sufrió el portero senegalés Édouard Mendy, del Al-Ahli saudí, durante el Mundial 2026.

Salió lesionado en la derrota 2-3 ante Noruega, lo que le margina del duelo contra Irak.

Según el portal senegalés «De Sports», las pruebas médicas descartaron gravedad en su rodilla.

Se perderá el encuentro contra Irak, pero podría reaparecer en dieciseisavos si Senegal avanza.

Para avanzar, Senegal debe vencer a Irak y aspirar a ser una de las ocho mejores terceras, pues hasta ahora suma dos derrotas ante Francia y Noruega.