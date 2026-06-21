Antes del partido contra Ghana, Rice elogia la inteligente decisión de Tuchel

Declan Rice, estrella del Arsenal, afirmó estar en óptimas condiciones y sin lesiones para el próximo martes, cuando Inglaterra enfrente a Ghana en la segunda jornada del grupo del Mundial 2026.

El centrocampista del Arsenal brilló en la victoria inaugural de los Tres Leones ante Croacia (4-2) en el Grupo XII.

Aun así, su sustitución a 20 minutos del final por molestias en la espalda y los isquiotibiales generó dudas.

Inglaterra volverá a la competición dentro de 48 horas y se espera que el centrocampista sea titular. Además, elogió las decisiones de su entrenador.

En declaraciones a «ITV», al preguntársele si estaría listo para enfrentar a Ghana, Rice respondió: «Sí, estoy listo, en forma y con ganas de jugar».

Añadió: «Fue una decisión acertada. Sentía dolor neuropático en los tendones de la rodilla, algo que arrastro desde después de Navidad con el Arsenal».

Como señala el diario «Metro», añadió: «Mucha gente no se habría enterado, pues todo quedaba entre bastidores».

“Fue una decisión acertada; en los últimos 20 minutos es cuando más lesiones se producen”.

Y añadió: «En los últimos 20 minutos sientes de verdad cómo tu cuerpo pasa por esa experiencia. En los últimos días me he sentido muy bien».

Inglaterra aún duda de la resistencia de su compañero en el Arsenal, Bukayo Saka.

Preguntado si Saka puede marcar la diferencia en el torneo a pesar de las dudas sobre su forma física, Rice respondió: «Al cien por cien, sí».

«Está entrenando muy bien, jugó el último partido y tuvo un impacto increíble», al dar la asistencia del cuarto gol, marcado por Marcus Rashford.

Y concluyó: «Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado, quiere disputar todos los partidos, pero aquí ha sido inteligente; además, también contamos con Noni, cuyo rendimiento ha sido increíble».