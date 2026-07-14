Antes del partido contra Francia, Pedri se convierte en tema de debate público en España

La decisión de dejar al mediocampista Pedri en el banquillo ante Bélgica ha desatado una polémica que ya es tema de debate público, con peticiones para que sea titular en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia.

Jorge Valdano defendió al jugador y pidió su titularidad, mientras Juan Laporta, presidente del Barcelona, declaró a su llegada a Dallas: «Estoy seguro de que esta decisión se debe a una política de distribución del esfuerzo físico». Desde La Coruña, Juan Carlos Valerón lo calificó de «fundamental».

Según el diario español «AS», los números respaldan a Pedri, quien brilló en la fase de grupos pese a no estar al 100 % físicamente.

Según el diario, Pedri fue el centrocampista que más balones recuperó en campo rival y el que más pases entre líneas acertó en el último tercio. Aunque Luis de la Fuente barajó incluir a Yuri Tielemans —que luego se lesionó—, optó por reforzar el centro del campo con Fabián Ruiz, un jugador excepcional y de amplia experiencia que es el talismán del seleccionador.

Ruiz brilló en los 30 minutos que jugó en el último partido, por lo que el seleccionador debe decidir con prudencia.

De la Fuente deberá aplicar su principio de «calma» para decidir. «la calma es la fuerza», para elegir entre devolver a Pedri al once —y dejar a Fabián en el banquillo— o mantener a Álex Baena y desplazar a Dani Olmo a la banda, algo complicado por el gran nivel del valenciano.

La afición recuerda su gran partido ante Francia en Stuttgart, cuando marcó un gol histórico de tacón.

Esa jugada resume la magia que España necesita de Pedri, un jugador clave cuya presencia sigue siendo decisiva para llegar a la final del 19 de julio en Nueva York.