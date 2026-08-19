El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, aseguró que sus jugadores están listos para pelear por todos los títulos en la nueva temporada, gracias a que cuenta con elementos magníficos que poseen mucha calidad.

Flick dirigirá al Barcelona cuando se enfrente al Al Ahly egipcio hoy miércoles, en el estadio Spotify Camp Nou, en un partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper.

Flick dijo en un mensaje a la afición antes del partido: "Me gustaría comenzar dándoles las gracias por su apoyo la temporada pasada, y dar la bienvenida a nuestros jugadores y a los nuevos miembros del cuerpo técnico; estamos felices de tenerlos con nosotros".

Y añadió: "Tengo algo emotivo que decir. El pasado mes de mayo, cuando perdí a mi padre, sentí un apoyo y un cariño extraordinarios por parte de todos los miembros de la familia del Barcelona, y eso, para mí y para mi familia, fue algo increíble".

Y prosiguió: "Comenzaremos la nueva temporada el próximo domingo, en Elche. Creo que tenemos un equipo magnífico y con mucha calidad, y eso es gracias a Deco (el director deportivo), al presidente (Joan Laporta) y a todos los que han tenido un papel en ello".

Y concluyó: "Estamos listos para trabajar duro, día tras día, para pelear por todos los títulos, y para ello los necesitamos a todos ustedes; necesitamos su apoyo, su energía y su pasión. ¡Viva el Barça y viva Cataluña!".

Cabe recordar que el Barcelona comenzará la nueva temporada el próximo domingo, cuando visite al Elche, en la primera jornada de LaLiga.

El conjunto catalán busca mantener el título de LaLiga por tercera temporada consecutiva, además de conquistar el título de la Liga de Campeones de Europa tras una larga ausencia desde que lo ganó por última vez en 2015.

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