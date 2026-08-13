El club Al Ahli decidió deshacerse de varios de sus jugadores antes del comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027, a través de su cesión a clubes de la Roshn Saudi League.

El periodista saudí Waleed Saeed reveló la aprobación de la directiva del Al Ahli para ceder a dos jóvenes talentos a dos clubes de la Roshn League durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Saeed afirmó, a través de su cuenta personal en la plataforma "X", que el Al Ahli aprobó ceder a su centrocampista Eid Al Mawlid al club Al Faisaly, y a su lateral izquierdo Yazan Madani al Al Kholood, durante la próxima temporada.

Este paso se da con el fin de brindar a esos talentos la oportunidad de conseguir un mayor número de minutos durante la próxima temporada, ante su distanciamiento de la participación con el primer equipo.

Al Mawlid llegó al Al Ahli en el invierno de 2025, procedente del Al Akhdoud, pero fracasó en asegurarse un puesto en el once titular y solo disputó 33 partidos, uno de ellos únicamente como titular, sin marcar ni dar ninguna asistencia.

Por su parte, Yazan Madani era uno de los egresados de los equipos juveniles del Al Ahli y se incorporó al primer equipo el verano del año pasado, pero solo disputó 3 partidos, en los que no marcó ni dio ninguna asistencia.

Cabe recordar que el Al Ahli comenzará su andadura en la Roshn Saudi League hoy jueves, cuando visite al Al Diriyah en el estadio Al Awwal Park, en la capital saudí, Riad.