Antes del inicio de la temporada: el Barcelona toma una decisión sorprendente y revela sus motivos

La decisión del Barcelona de seguir utilizando la camiseta naranja de la temporada pasada, pese a la presentación de tres nuevas equipaciones para la nueva campaña, generó cierto desconcierto entre la afición del conjunto catalán, que se preguntó por los motivos que llevaron al club a conservar un diseño antiguo entre sus opciones para la nueva temporada.

El diario español "Sport" reveló que el Barcelona decidió mantener la camiseta naranja como equipación alternativa del equipo durante la temporada 2026-2027, aclarando que la decisión no está relacionada con el aspecto comercial ni con la preferencia por el diseño, sino con consideraciones vinculadas a la elección de la camiseta adecuada antes de cada partido.

El periódico explicó que el club teme que se produzca un conflicto de colores entre las equipaciones de la nueva temporada y la indumentaria de algunos rivales, por lo que prefirió conservar la camiseta naranja como una opción adicional a la que recurrir cuando las equipaciones titular y suplente nuevas no resulten adecuadas desde el punto de vista cromático.

El Barcelona ya había lucido la camiseta naranja durante la pretemporada de la nueva campaña, entre otros en los dos enfrentamientos ante el Udinese y en el partido frente al Basilea, antes de que quedara claro que la camiseta seguiría presente entre las opciones oficiales del equipo durante toda la temporada.

En cambio, el club presentó 3 nuevas equipaciones para la temporada 2026-2027, la segunda de las cuales está inspirada en la colección "Mamba", vinculada al legado de la fallecida leyenda del baloncesto Kobe Bryant, con un diseño en el que predominan el morado oscuro y el negro, junto a detalles dorados que aportan un carácter distintivo a la camiseta.

La tercera nueva camiseta, por su parte, recupera un diseño inspirado en la temporada 1996-1997, con una combinación de tonos verdes y amarillos, mientras que el cuello incorpora detalles inspirados en la identidad del Barcelona, en un intento de aunar el carácter histórico con un toque moderno.

De este modo, el Barcelona no se limitará en la nueva temporada a las tres equipaciones de 2026-2027, ya que la camiseta naranja de la temporada pasada seguirá presente como opción de reserva para evitar cualquier conflicto en los colores de la indumentaria durante los partidos, lo que explica la decisión del club que en un principio pareció extraña a la afición.