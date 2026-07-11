Antes del Inglaterra-Noruega, Harry Kane habla de las comparaciones con Haaland

Harry Kane, capitán de Inglaterra, rechazó compararse con el noruego Erling Haaland antes del duelo de cuartos de final del Mundial 2026 y destacó que, pese a ser delanteros centro, tienen estilos distintos.

Kane lleva seis goles en este Mundial, uno menos que Haaland, mientras que Kylian Mbappé y Lionel Messi lideran la lucha por la Bota de Oro con ocho tantos.

«Haaland es una máquina de marcar goles»

En la víspera del encuentro, Kane afirmó en rueda de prensa: «Somos dos jugadores muy distintos. Sí, somos delanteros puros, pero cumplimos funciones diferentes en el campo».

Y añadió: «Erling es increíble, su promedio goleador es excepcional. Físicamente es una máquina, con gran fuerza y una capacidad de remate de primer nivel; su registro goleador habla por sí solo».

«No me gustan las comparaciones».

El delantero del Bayern de Múnich aclaró que prefiere un estilo diferente al de su rival noruego.

«Me considero un jugador diferente; marco goles, pero prefiero tocar el balón y participar en la construcción del juego, aunque también puedo ser un delantero puro», afirmó.

Concluyó: «No creo que haya motivos para compararnos».

Lee también:

Tuchel: «No he cambiado la identidad de Inglaterra… y esta selección me ha impresionado»

Elogios y respeto

El capitán inglés respeta a Haaland, pero confía en neutralizarlo.

«Le tengo gran respeto como jugador y espero que se mantenga tranquilo frente a nosotros, pero todos sabemos que es un jugador fantástico», afirmó.

La carrera de las estrellas en el Mundial

Kane habló de la competencia entre los grandes delanteros del torneo, como Mbappé, Messi y Haaland.

«Esta edición del Mundial es fantástica: todos los mejores delanteros marcan goles, algo que no siempre pasa en los grandes torneos», afirmó.

«La afición y la prensa disfrutan con esta pugna, y eso me impulsa a dar lo mejor de mí».

«Mi objetivo es el título, no la Bota de Oro»

Aunque está cerca de liderar la clasificación de goleadores, insiste en que su prioridad es llevar a Inglaterra al título.

«Mi objetivo principal es ganar el Mundial, no la Bota de Oro», afirmó.

Y añadió: «A nivel personal, estoy viviendo una buena temporada en cuanto a goles se refiere, pero la presencia de grandes delanteros de este nivel es lo que me hace tener más hambre y me motiva siempre a dar lo mejor de mí mismo».