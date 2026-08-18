Antes del fracaso de la operación: los detalles de la oferta del Real Madrid para fichar a Rodri

Mientras el capitán de la selección de España, Rodri, se somete actualmente a los exámenes médicos con el Barcelona, han surgido nuevas informaciones que arrojan luz sobre el papel del Real Madrid en esta operación.

El conjunto blanco trató de fichar a Rodri, estrella del Manchester City, durante varias semanas, pero el centrocampista español optó finalmente por unirse a su rival catalán.

Numerosos informes de prensa señalaron que el Barcelona ha cerrado el fichaje de Rodri y que solo queda el anuncio oficial, tras acordar todos los detalles económicos, ya que el club catalán pagará 60 millones de euros como cantidad fija junto a 11 millones en variables.

Sin embargo, según el programa español El Chiringuito, el Real Madrid presentó una oferta inicial al Manchester City inferior a los 40 millones de euros para intentar hacerse con los servicios del ganador del Balón de Oro de 2024.

Señaló que dicha oferta estaba muy por debajo de las expectativas del Manchester City por el jugador español, mientras que el Barcelona mostró un deseo mucho mayor de completar el fichaje de Rodri.







