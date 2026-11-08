Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha pasado página al debate sobre el intento de fichar al argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, asegurando que las relaciones entre ambos clubes han vuelto a la normalidad, antes del esperado enfrentamiento entre los dos equipos esta tarde del domingo, en la cumbre de la jornada 12 de LaLiga.

Laporta aprovechó la tradicional comida que reunió a las directivas de ambos clubes antes del partido para confirmar el fin de las diferencias surgidas durante el pasado mercado de fichajes estival, a raíz del interés del Barcelona por incorporar al delantero del Atlético de Madrid.

El presidente del club catalán declaró, en unas palabras recogidas por el diario Mundo Deportivo: "Las relaciones pasaron por un momento difícil, pero actualmente son buenas y hay un aprecio mutuo entre ambas partes, y queremos que las cosas sigan así".

Sobre el futuro de Álvarez, añadió: "Es un jugador del Atlético de Madrid, no es jugador nuestro. Y como han dicho nuestro entrenador y Simeone, las cosas se han aclarado y el tema ha quedado zanjado".

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Las declaraciones de Laporta coincidieron con la postura de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, quien por su parte aseguró que el asunto del delantero argentino es cosa del pasado, señalando que el jugador está llamado a demostrar sus cualidades sobre el terreno de juego, y considerando que será una de las estrellas del encuentro.

Laporta prefiere a Raphinha antes que a Álvarez

Laporta habló del brasileño Raphinha, que renovó recientemente su contrato con el Barcelona, asegurando que el cambio de su posición no estuvo relacionado con el intento de fichar a Álvarez, y elogiando su polivalencia y sus cualidades ofensivas.

Afirmó: "Raphinha es un número 9 potentísimo, al margen de a quién fiches, y no juega solo en esa posición, sino que se mueve por todo el campo. Es el mejor jugador del mundo en su posición y cuenta con unas prestaciones muy completas".

Una cumbre al rojo vivo por el liderato de LaLiga

El enfrentamiento entre ambos equipos adquiere una importancia excepcional, ya que el Barcelona llega al partido con 30 puntos, frente a los 28 puntos de su anfitrión, el Atlético de Madrid, tras 11 partidos cada uno.

El equipo del entrenador Diego Simeone busca su octava victoria consecutiva en LaLiga, lo que le daría la oportunidad de arrebatar el liderato, mientras que el Barcelona, dirigido por Hansi Flick, aspira a ampliar la diferencia con su rival a 5 puntos y a mantener su posición en la cima antes del parón internacional.

El conjunto catalán afronta el enfrentamiento con la moral alta, después de arrollar al Deportivo Alavés por 6-1 en Liga y, posteriormente, superar al Aston Villa con un contundente 3-0 en la Liga de Campeones.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha logrado la victoria en sus últimos 7 partidos de LaLiga, el más reciente ante el Levante por dos goles a cero.

El atractivo del enfrentamiento no se limita a la lucha por los puntos, ya que tiene connotaciones adicionales a causa de la crisis de Julián Álvarez y el intento del Barcelona de ficharlo el pasado verano, un asunto que provocó la tensión en las relaciones entre ambos clubes, además del estado de enfado que se espera por parte de la afición del Atlético hacia el equipo catalán en las gradas del estadio Metropolitano.

Y mientras las directivas de ambos clubes han optado por calmar los ánimos, el enfrentamiento sobre el terreno de juego parece abocado a una prueba completamente distinta, en una cumbre que podría redibujar los contornos de la lucha por el título de LaLiga.