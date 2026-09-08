El español Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, habló sobre el marfileño Yaya Touré, técnico del Slovan Bratislava eslovaco, antes del enfrentamiento entre ambos equipos, en el estadio Parque de los Príncipes, mañana miércoles, en la primera jornada de la fase inicial de la Liga de Campeones de Europa.

El entrenador parisino compartió sus reflexiones sobre el inicio de Touré como técnico del Slovan, y dijo: "Cuando él era jugador del Barcelona, yo dirigía los equipos juveniles y luego el filial. Era un jugador de gran categoría. Y adquirió experiencia como entrenador asistente".

Y añadió, según recogió la cadena francesa "Foot Mercato": "El Slovan es su primera experiencia. He visto a un equipo al que le gusta tener la posesión del balón. Está aprovechando su experiencia del Barcelona y del Manchester City".

Y Enrique se preguntó: "Mañana veremos si mostrará la misma tendencia ofensiva o si se inclinará más hacia la defensa".

Y continuó: "Hay que saber cómo gestionar las cosas. Los partidos fuera de casa siempre son difíciles. Cuando juegas en tu campo, hay cosas que pueden ayudarte. Pero cada partido es complicado. Hay que presionar todo lo posible".

Cabe señalar que el Paris Saint-Germain se coronó campeón en las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones de Europa, bajo la dirección de su entrenador Luis Enrique.

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