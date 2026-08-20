Antes del duelo directo en la Supercopa: el jefe del BVB, Lars Ricken, se pronuncia sobre Jamal Musiala

«Con toda la rivalidad que hay, aquí no se trata del jugador, sino de la persona», dijo Lars Ricken, director general deportivo del Borussia Dortmund, subcampeón.

Musiala (23) se desplomó sobre el terreno de juego por segunda vez en solo cuatro días el martes, durante el ensayo general del FC Bayern para la Supercopa en Heidenheim. Tras el nuevo drama, el internacional habló de «ausencias temporales de corta duración, pero bien tratables, que se deben a una disfunción neurológica».

«Fueron imágenes estremecedoras. Está en buenas manos médicas y lo está afrontando con mucha transparencia», dijo Ricken, antes de añadir: «Le deseamos lo mejor y una pronta recuperación». El entrenador Niko Kovac se sumó a esas palabras.

El BVB y el FC Bayern se enfrentan el sábado (20.30 horas/Sky y Sat.1) en Dortmund por el primer título de la nueva temporada.