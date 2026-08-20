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imago-sport-1081329155.jpgMichael Weber
SID

Traducido por

Antes del duelo directo en la Supercopa: el jefe del BVB, Lars Ricken, se pronuncia sobre Jamal Musiala

Bundesliga
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
J. Musiala

Lars Ricken mostró su compasión por el internacional alemán Jamal Musiala, del Bayern de Múnich, récordman alemán, antes de la Franz Beckenbauer Supercup.

«Con toda la rivalidad que hay, aquí no se trata del jugador, sino de la persona», dijo Lars Ricken, director general deportivo del Borussia Dortmund, subcampeón.

Musiala (23) se desplomó sobre el terreno de juego por segunda vez en solo cuatro días el martes, durante el ensayo general del FC Bayern para la Supercopa en Heidenheim. Tras el nuevo drama, el internacional habló de «ausencias temporales de corta duración, pero bien tratables, que se deben a una disfunción neurológica».

«Fueron imágenes estremecedoras. Está en buenas manos médicas y lo está afrontando con mucha transparencia», dijo Ricken, antes de añadir: «Le deseamos lo mejor y una pronta recuperación». El entrenador Niko Kovac se sumó a esas palabras.

El BVB y el FC Bayern se enfrentan el sábado (20.30 horas/Sky y Sat.1) en Dortmund por el primer título de la nueva temporada.

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