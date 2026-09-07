Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, confirmó su preferencia por el Milan sobre el Inter, aunque al mismo tiempo subrayó que el conjunto nerazzurro merece un gran respeto, antes del enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio Santiago Bernabéu, la noche del martes, en la Liga de Campeones.

Mbappé ha hablado en repetidas ocasiones de su admiración por el Milan durante los últimos años

En una entrevista realizada en 2024, el internacional francés aseguró que si se trasladara a Italia sería únicamente para incorporarse al Rossoneri, y ya había revelado con anterioridad que ve todos los partidos del Milan en la Serie A.

Mbappé mantuvo su postura durante una entrevista con la cadena «Sky Sport Italia», antes del enfrentamiento del Real Madrid contra el Inter en la Liga de Campeones, la noche del martes.

Mbappé afirmó: «Sin duda prefiero al Milan, pero el Inter es un rival que merece mucho respeto. Es un equipo con calidad».

Mbappé también habló de su estrecha relación personal con el delantero nerazzurro Marcus Thuram y del respeto que siente por el capitán del equipo, Lautaro Martínez.

Mbappé dijo: «Cuando vi el sorteo, mi único pensamiento estaba puesto en Marcus Thuram. Somos amigos desde hace muchos años, y no pensé mucho en el Inter. Es un gran partido para todos, y en el campo no hay amigos».

Y añadió: «Lautaro Martínez es un jugador magnífico, pero espero que no lo demuestre mañana. Es bonito jugar frente a delanteros capaces de marcar la diferencia».



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