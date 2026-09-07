Antes del duelo con el Inter: José Mourinho, del Real Madrid, recibe un curioso regalo; ¿qué hay detrás?

Era el 28 de abril de 2010 y Mourinho hablaría después de «la derrota más bonita de su vida» y de un «milagro histórico». ¿Qué había pasado? Mourinho y el Inter de Milán afrontaban la vuelta ocho días después de un 3-1 en la ida contra el vigente campeón y gran favorito, el FC Barcelona.

Pero, aunque el Barça también se benefició de jugar durante 60 minutos con un hombre más tras la expulsión de Thiago Motta, el equipo de Pep Guardiola no pasó del 1-0 frente al plan de juego de Mourinho, que consistía en no dejar jugar a Lionel Messi. La celebración del técnico portugués se convirtió en un instant classic de la historia del fútbol.

Con el dedo índice en alto, Mourinho irrumpió en el césped del Camp Nou y celebró de forma eufórica con sus jugadores. Al parecer, eso hizo que uno u otro catalán se sintiera tan provocado que se activaron los aspersores, aparentemente con el propósito de poner fin a la fiesta del Inter y ahuyentar a Mourinho y compañía.

Unas semanas más tarde, el Inter conquistó el título con una victoria por 2-0 en la final ante el Bayern de Múnich de Louis van Gaal.

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¿Misión imposible? ¡Misión cumplida!

«La misión es muy difícil. Es casi imposible entregarle aquí un regalo a Mourinho», dijo Palmeri en un vídeo grabado con el móvil. «Es difícil, pero lo intentaremos.»

El intento salió bien. Mourinho se alegró, aceptó el regalo y le estrechó la mano a Palmeri, antes de abandonar sonriendo la sala de prensa en Madrid.

Este martes, en el marco de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, se producirá el enfrentamiento entre el actual club de Mourinho, el Real, y su exequipo, el Inter. A diferencia de lo que logró con el gigante italiano, Mourinho todavía no ha triunfado en la máxima competición europea con los blancos. En 2010, el hoy de 63 años dejó Milán por Madrid y permaneció allí hasta 2013. Este verano fichó por segunda vez por el club más laureado de España.



