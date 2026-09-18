Antes del duelo ante el Real Madrid: el Barcelona prepara una gran sorpresa de cara al Clásico

El cantante estadounidense Tyler, The Creator se ha convertido en el principal candidato para aparecer en la parte frontal de la camiseta del Barcelona durante el Clásico ante el Real Madrid, previsto para el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou.

La identidad del artista que aparece en la camiseta se ha convertido en una de las principales incógnitas que preceden a cada Clásico desde el acuerdo de patrocinio entre el Barcelona y Spotify.

Según reveló el diario español "Sport", el Barcelona se inclina por elegir a Tyler, The Creator, aunque el acuerdo no se ha cerrado de forma definitiva y sus detalles siguen concretándose.

Pese a que durante las últimas semanas se barajaron otras alternativas, las opciones del artista estadounidense han aumentado hasta convertirse en la principal candidatura para esta iniciativa.

En caso de confirmarse el acuerdo, podría aparecer la palabra "GOLF" en la parte frontal de la camiseta, en referencia a la marca de ropa GOLF WANG fundada por Tyler, The Creator, siendo dicha palabra uno de los elementos más recurrentes en los diseños y las prendas de la marca.

Tyler, The Creator cuenta con una amplia influencia en Estados Unidos que va más allá de la música, abarcando la moda y las redes sociales; asimismo, su capacidad para generar debate y movilizar a una extensa comunidad digital representa un factor de atracción para la iniciativa, con la que el Barcelona y Spotify buscan lograr un impacto global que trascienda al propio partido.

Dentro de esta iniciativa, Drake apareció en la parte frontal de la camiseta del Barcelona en octubre de 2022, y después lo hicieron Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo. Tyler, The Creator podría ser el siguiente nombre de la lista, aunque el acuerdo aún no se ha cerrado.