El Real Madrid se prepara para recibir a su invitado, el Leipzig alemán, esta tarde del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa, respaldado por un registro perfecto en su feudo esta temporada, tras lograr 6 victorias en 6 partidos disputados en su estadio bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.

Las victorias del conjunto merengue llegaron a costa de la Real Sociedad por 4-1, el Málaga 4-0, el Rayo Vallecano 4-1, el Sevilla 4-1, el Inter de Milán 2-1 y el Villarreal 1-0.

Lee también

Expulsiones y minutos en inferioridad numérica: una diferencia abismal entre el Real Madrid y el Barcelona

Exestrella de Francia: Mbappé no ha alcanzado el nivel de Messi y Cristiano, y un jugador del Barcelona es el mejor en su posición

El Real Madrid resolvió 4 partidos a su favor con una diferencia holgada, mientras que logró la victoria sobre el Inter de Milán y el Villarreal por la mínima.

A pesar de este registro perfecto en su feudo, la temporada del Real Madrid no estuvo exenta de tropiezos, ya que sufrió dos derrotas fuera de su estadio en la Liga española, la primera ante el Real Betis por (1-0), y la segunda a manos de su eterno rival vecino, el Atlético de Madrid (2-1).

El conjunto blanco afronta el partido de hoy situado en el noveno puesto de la clasificación de la Liga de Campeones, con 6 puntos, mientras que el Leipzig ocupa el puesto 23 con 3 puntos.

El duelo ante el Leipzig llega pocos días antes de que el Madrid visite a su rival, el Barcelona, en el estadio Spotify Camp Nou, el próximo domingo en el marco de la Liga, un partido que reviste gran importancia en la carrera por el título nacional.







