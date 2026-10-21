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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Antes del duelo ante el Leipzig: ¿qué ha ofrecido el Real Madrid en su casa esta temporada?

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
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Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
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España
Alemania

El conjunto blanco domina en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid se prepara para recibir a su invitado, el Leipzig alemán, esta tarde del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa, respaldado por un registro perfecto en su feudo esta temporada, tras lograr 6 victorias en 6 partidos disputados en su estadio bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.

Las victorias del conjunto merengue llegaron a costa de la Real Sociedad por 4-1, el Málaga 4-0, el Rayo Vallecano 4-1, el Sevilla 4-1, el Inter de Milán 2-1 y el Villarreal 1-0.

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El Real Madrid resolvió 4 partidos a su favor con una diferencia holgada, mientras que logró la victoria sobre el Inter de Milán y el Villarreal por la mínima.

A pesar de este registro perfecto en su feudo, la temporada del Real Madrid no estuvo exenta de tropiezos, ya que sufrió dos derrotas fuera de su estadio en la Liga española, la primera ante el Real Betis por (1-0), y la segunda a manos de su eterno rival vecino, el Atlético de Madrid (2-1).

El conjunto blanco afronta el partido de hoy situado en el noveno puesto de la clasificación de la Liga de Campeones, con 6 puntos, mientras que el Leipzig ocupa el puesto 23 con 3 puntos.

El duelo ante el Leipzig llega pocos días antes de que el Madrid visite a su rival, el Barcelona, en el estadio Spotify Camp Nou, el próximo domingo en el marco de la Liga, un partido que reviste gran importancia en la carrera por el título nacional.



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