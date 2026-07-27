El Barcelona intensifica sus esfuerzos para perfilar el periodo de preparación de cara a la nueva temporada bajo la dirección de Hansi Flick, ya que estudia la posibilidad de disputar un partido amistoso en Marruecos, en un momento en que la expedición blaugrana partió este lunes hacia Inglaterra para iniciar su concentración de preparación en el "St. George's Park".

Según el diario español "Sport", Flick aprovechará esta concentración para seguir intensificando el trabajo físico y táctico con la plantilla del equipo, que afronta semanas decisivas antes del arranque oficial de la temporada.

Con ello, Flick pretende reforzar la compenetración táctica del equipo y acelerar el proceso de integración de los nuevos jugadores.

La expedición del conjunto catalán incluyó a casi todos los jugadores disponibles del primer equipo, además de un gran número de futbolistas de la academia.

Entre los nombres presentes destacaron el recién llegado Karim Adeyemi y Ronald Araújo, que regresa tras haber disputado el Mundial, junto a Fermín López, que continúa con su programa de rehabilitación para recuperarse dentro de la dinámica del grupo.

La lista contó con la presencia de la pareja formada por Frenkie de Jong y Marc-André ter Stegen, pese a sus circunstancias particulares, mientras que el brasileño Raphinha se incorporará a la expedición a mitad de semana, una vez concluido su periodo de vacaciones.

En este mismo sentido, el Barcelona sigue definiendo su calendario de partidos amistosos al margen de los entrenamientos sobre el terreno, ya que el periodista Achraf Ben Ayad confirmó que el club catalán estudia la posibilidad de disputar un nuevo partido de preparación en Marruecos antes del inicio de la competición de LaLiga.

Este movimiento tiene destacadas connotaciones deportivas junto al aspecto comercial, pues el Barcelona cuenta con una amplia base de aficionados en el norte de África, y la disputa de un partido amistoso en territorio marroquí le permitirá reforzar su presencia internacional, además de generar nuevos ingresos económicos para las arcas del club.





Hasta el momento no se ha aclarado la identidad del posible rival ni la fecha del enfrentamiento, mientras que la dirección deportiva y el área comercial del club trabajan para encontrar una fecha adecuada dentro de un calendario sumamente apretado, y las negociaciones continuarán durante los próximos días, según Ben Ayad.

A la espera de resolver la posibilidad de disputar el partido de Marruecos, el equipo del entrenador Flick se centra en los próximos compromisos dentro de su cargada preparación estival, ya que concluirá su concentración en Inglaterra con la disputa de dos amistosos ante el Birmingham City el próximo 31 de julio y el Preston North End el próximo 3 de agosto.

El Barcelona se dirigirá a continuación a Italia para disputar el torneo triangular en Udine el 8 de agosto, en el que se enfrentará al Nottingham Forest y al Udinese, antes de cerrar sus encuentros de preparación con la disputa del Trofeo Joan Gamper, previsto para el 19 de agosto ante el Al Ahly.